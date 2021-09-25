رئيس الوزراء يجري رحلة اختبارية على «القطار المكهرب»

استقل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، رحلة تجريبية للقطار الكهربائي الجديد من محطة هيلوبليس الجديدة.

مدبولي يختبر جودة الخدمة وسرعة القطار المكهرب

وتعتبر تلك الرحلة الاختبارية، أولى الرحلات التي تنطلق في القطار المكهرب، والتي يرى رئيس الوزراء، فيها جودة الخدمة وسرعة القطار وغيرها التي سيستفيد بها المواطن المصري.

يرافق رئيس الوزراء خلال الزيارة، عددًا من المسؤولين، بينهم المهندس كامل الوزير وزير النقل.