رئيس الوزراء يتفقد أعمال مشروعات النقل في القاهرة

يبدأ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بعد قليل، جولة تفقدية لمتابعة عدد من مشروعات النقل في نطاق محافظة القاهرة، يرافقه عدد من الوزراء والمسؤولين.

مدبولي يتابع تطوير الطريق الدائري

ويتابع رئيس الوزراء، خلال جولته التفقدية، أعمال تطوير وتوسيع «الطريق الدائري»، للاطمئنان على سير الأعمال، كما ناقش المهندسين في أعمال التطوير والتوصيل.

مدبولي يتفقد توسيع الطرق وإنشاء الكباري

ومن المقرر أن يتفقد أعمال تنفيذ عدد من المشروعات توسيع الطرق وإنشاء الطرق والكباري وغيرها من مشروعات النقل بالقاهرة.