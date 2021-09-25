أسعار أشهر مأكولات البيت السوري في المنيا

يقع البيت السوري بشارع «طه حسين»، في مدينة المنيا، وتحديدا بجوار سور نادي المنيا الرياضي، ويعد من أشهر المطاعم التي تقدم وجبات ساخنة وسريعة، تم افتتاحه قبل 4 أعوام، ويعتمد البيت السوري بالمنيا على أمهر «الشيفات»، من دولة سوريا الشقيقة، إضافة إلى طاقم من العمال المصريين معظمهم من خريجي السياحة والفنادق من أبناء محافظة المنيا.

الأطعمة التي يقدمها البيت السوري في المنيا

أولا - ركن الأطباق في البيت السوري يضم: طبق أرز بسمتي بسعر 12 جنيها، بطاطس 12 جنيها، دجاج فاهيتا 25 جنيها، دجاج فرانشسكو 25 جنيها، دجاج كرسبي باريكيو 25 جنيها، طبق زنجر 25 جنيها، شيش طاووق 25 جنيها، طبق فاهيتا لحمة 30 جنيها.

ثانيا - ركن الحواوشي ويضم: حواوشي لحمة سوري 22 جنيها، حواوشي لحمة موزاريلا 27 جنيها، حواوشي البيت السوري 32 جنيها.

أسعار المأكولات بالبيت السوري بالمنيا

ثالثا - الركن السوري ويضم: جبنة شامية 20 جنيها، زعتر 6 جنيهات، زعتر موتزاريلا 8 جنيهات، محمرة 6 جنيهات، محمرة موزاريلا 8 جنيهات، سنفورة 12 جنيها، موزاريلا 12 جنيها، حلوم 12 جنيها، بسطرمة موزاريلا 14 جنيها، سوسيس موزاريلا 12 جنيها، مشكل جبن 15 جنيها، شيش طاووق 14 جنيها، شسش موزاريلا 16 جنيها، منقوشة شيكولاتة نوتيلا 12 جنيها، منقوشة شيكولاتة بيضاء 12 جنيها.

رابعا- ركن السلطات والمقبلات يضم: فتوش 12 جنيها، تبولة 12 جنيها، سلطات الموسم 8 جنيها، كول سلو 10 جنيهات، مسحبة 12 جنيها، مسحبة فراخ 12 جنيها، مسحبة لحمة 18 جنيها، محمرة باللحمة 22 جنيها، ثومية 8 جنيهات، كبيبة مقلية 10 جنيهات، سبرنج رول 4 قطع 20 جنيها، سمبوسك جبنة سوري 4 جنيهات، سمبوسك لحمة 4 جنيهات، سمبوسك بسطرمة 4 جنيهات، برك جبنة 7 جنيهات، برك لحمة 7 جنيهات، ورق عنب يالنجي 15 جنيها.