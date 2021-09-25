بعد وفاة شاب صيني بسبب 1.5 لتر.. باحثة تغذية تكشف مخاطر المشروبات الغازية

مشروبات غازية لها مذاق مميز، يتناولها البعض مع الوجبات الغذائية، يفضلها الكثيرون ويعشقها الأطفال، كانت سببًا في وفاة شاب عشريني، في غضون بضع دقائق، فدوما يحذرنا خبراء الصحة والتغذية من الإفراط في تناول المشروبات الغازية، إلا أن درجة الحرارة دعته للجوء إليه، وتناسى المخاطر والأضرار الناتجة عن هذا المشروب.

وفاة شاب تناول 1.5 لتر مشروب غازي شهير في غضون 10 دقائق

في الصين، توفي شاب صيني يبلغ من العمر 22 عاما، بعد شربه 1.5 لتر مشروب غازي شهير في غضون 10 دقائق، للمساعدة في التهدئة بالطقس الحار، بحسب ما نشرته صحيفة «ديلي ميل البريطانية»، لهذا حذرت الدكتورة مروة شعير باحث في معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، من مخاطر المياه الغازية قائلة إن المشروبات الغازية أو soft drink لها العديد من المخاطر الصحية فهي تسبب في هشاشة العظام، لأنها تعمل عملية استنزاف للكالسيوم الموجود في الجسم.

أضرار المشروبات الغازية على صحة الإنسان

أوضحت الباحثة في تصريحات تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن كل كوب من المياه الغازية حوالي 250 مللى يؤدي إلى فقد 10 مللي جرام كالسيوم من الجسم.

وتابعت: «المشروبات الغازية تحتوي على نسبة سكريات عالية جدا، كما أنها تتسبب في حدوث السمنة لأنها تعمل على زيادة الشهية وزيادة الرغبة في الأكل وبالأخص الرغبة في تناول الأغذية السكرية، بالإضافة إلى محتواها العالي من السعرات الحرارية»، لافتة إلى أن هناك علاقة وطيدة أثبتتها العديد من الدراسات بين الإصابة بأمراض القلب والكبد الدهني والسكري من النوع الثاني وتناول المشروبات الغازية، تقرحات المعدة، بسبب احتوائها على حمض الفوسفوريك.

المياه الغازية تسبب الفشل الكلوي

وأكملت: «كما تسبب تآكل للأسنان وتوسسها، وتضعف كفاءة الجهاز المناعي وتثبط عمله، كما أن الإكثار من تناول المياه الغازية من شأنه يؤدي إلى تآكل طبقة البلاك على الأسنان ويؤدي إلى تسوس الأسنان، وإذا جرى تناول المياه الغازية على معدة فارغة وبعد فترات صيام طويلة يمكن أن يحدث ارتفاع ضغط دم مفاجئ لمرضي ضغط الدم وممكن أن يتسبب في إحداث فشل كلوي لمرضى اضطربات وظائف الكلى».

المشروبات الغازية ممنوعة على معدة فارغة

ونصحت الدكتورة مروة شعير بضرورة ألا يزيد استهلاك الفرد منها أسبوعيًا عن 400 مللي، وأن نتناول مقابل ذلك كميات كبيرة من الأغذية الغنية بالألياف، والحرص على تناول الكالسيوم، وعدم تناولها على معدة فارغة.