رئيس الوزراء: القطار الكهربائي سيسير بسرعة 90 كيلو في الساعة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن القطار الكهربائي سيسير بسرعة 90 كيلو مترا في الساعة كسرعة فعلية متوقعة، وأنه مصمم بأقصى سرعة قد تصل حتى 120 كيلو مترا في الساعة، ما سيوفر كثيرا من الوقت والجهد.

حجم الأعمال في المشروع تبلغ نحو مليار و300 مليون دولار

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال تصريحات صحفية على هامش تفقده أعمال القطار الكهربائي وورشة صيانة القطارات بمدينة بدر، أن الدولة المصرية مهتمة بهذا المشروع العملاق، موجهاً الشكر للمهندس كامل الوزير، وزير النقل، والشركة الصينية العالمية العاملة في المشروع، والشركات المصرية على حجم جهدهم الضخم في تنفيذ هذا المشروع.

ولفت «مدبولي»، إلى أن حجم الأعمال في المشروع تبلغ نحو مليار و300 مليون دولار، وأن الورشة وحدها تتكلف 300 مليون دولار لتخدم على هذا المشروع العملاق.