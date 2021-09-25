رئيس الوزراء: القطار الكهربائي سيصل إلى «قلب العاصمة الجديدة»

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن القطار الكهربائي سيصل إلى قلب العاصمة الإدارية الجديدة، وسيسهل نقل المواطنين إلى تجمعات شرق القاهرة.

وأضاف «مدبولي»، في تصريحات له منذ قليل على هامش تفقده أعمال القطار الكهربائي وورش الصيانة الخاصة به، أن المشروع كان من المخطط الانتهاء من مرحلته الأولى بواسطة الشركة الصينية العالمية المنفذة له بالتعاون مع شركات مصرية خلال 4 سنوات، ولكن المرحلة الأولى تنتهي خلال عامين فقط.

وأكمل «أن العمل في هذا المشروع جرى وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأن نتحدى أنفسنا، وندخل في تحدي مع الزمن والتكلفة، والتنفيذ على أعلى جودة من المواصفات»، مشيراً إلى أن القطار الكهربائي سيكون جاهزا مع افتتاح العاصمة الجديدة.

وأشار إلى أن الرحلة الواحدة ستنقل في كل قطار 1800 راكب، وكل قطار به 6 عربات، وكل عربة ستكون قادرة على نقل 300 راكب، ليكون القطار الكهربائي قادرا على نقل عشرات الآلاف على مدار اليوم.