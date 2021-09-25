مدبولي: سنشجع المواطن على ترك سياراته وركوب وسائل عالية الجودة

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تراعي في تصميم القطار الكهربائي وجود ساحة انتظار للسيارات أمام كل محطة للقطار تستوعب نحو ألفي سيارة.

وأضاف رئيس الوزراء، في تصريحات له على هامش تفقده أعمال تنفيذ القطار الكهربائي قبل قليل، أن الحكومة تستهدف تشجيع المواطنين على ترك السيارة، والاعتماد على وسائل نقل عالية الجودة في تنقلاته هو وأسرته، وأن يتحرك بسهولة وراحة في القاهرة.

الدولة تعمل على إصلاح منظومة النقل

وأوضح «مدبولي»، أن الدولة تعمل على إصلاح جذري لمنظومة النقل في القاهرة والمدن الكبرى، مثل تنفيذ مشروع المونوريل بخطيه، وخطوط مترو الأنفاق، والقطار فائق السرعة، وترام الإسكندرية على سبيل المثال، معتبراً ذلك ثورة حقيقية في مجال النقل الجماعي.

وأعرب رئيس الوزراء عن سعادته لتدرب شباب مصري لمدة تصل لـ3 سنوات في الصين على تشغيل وإدارة القطار الكهربائي لتولى الصيانة، معتبراً هؤلاء الشباب نواة لكوادر مصرية مدربة على الوسائل الحديثة في مجال السكك الحديدية.