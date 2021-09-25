وزير الخارجية يلتقي وفدا من اللجنة اليهودية الأمريكية في نيويورك

التقى سامح شكري وزير الخارجية، وفداً من اللجنة اليهودية الأمريكية، بحسب ما أعلن السفير أحمد حافظ المتحدث باسم وزارة الخارجية.

وأكد «شكري» خلال اللقاء الذي جرى على هامش زيارته لنيويورك، عمق العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية، واستعرض رؤية مصر تجاه أبرز قضايا المنطقة، وتحركها الدوؤب لإحياء مسار السلام سعيًا نحو تحقيق السلام الشامل ودعم ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة.