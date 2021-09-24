القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكي: مستوى التمثيل التجاري مع مصر ارتفع كثيرا

كشف جوي هود، القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكي، عن أن العلاقة بين الولايات المتحدة ومصر علاقة استراتيجية وقوية جدًا، ونتطلع دائما لاستئناف الحوار الاستراتيجي، كما قال وزير الخارجية الأمريكي «بلينكن»، مؤكدا أن مستوى التمثيل التجاري الثنائي بين البلدين، ارتفع كثيرا خلال السنوات الماضية رغم فيروس كورونا.

دور مصر استراتيجي في غزة

وأضاف «هود»، خلال لقاء ببرنامج «60 دقيقة»، المذاع على شاشة قناة extra news، ويقدمه الإعلامي أحمد الطاهري، اليوم الجمعة، أن العلاقات المصرية الأمريكية تتضمن تنسيقا أمنيا وزيادة التبادل التجاري، بالإضافة إلى غاز المتوسط ودور مصر الاستراتيجي في غزة، ومحاولة إيجاد حل لخلق ظروف مواتية لحل الدولتين بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

3 أولويات لأمريكا في الأمم المتحدة

وعن أولويات الحكومة الأمريكية في الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، قال إنَّ الرئيس جو بايدن، تحدث عن 3 موضوعات هامة وكبرى للإدارة الأمريكية، وهي مكافحة وباء «كوفيد 19» ثم أزمة المناخ ودعم حقوق الإنسان.

وأشار القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكي، إلى أن الرئيس بايدن ووزير الخارجية الأمريكي «بلينكن» عقدا عدة اجتماعات حول هذه الموضوعات، فالأخير عقد اجتماعا مع وزراء الخارجية لدول التعاون الخليجي ووزير الخارجية سامح شكري والأصدقاء من ليبيا، وتحدثوا عن أهمية هذه الموضوعات للعمل على استقرار الأمني في منطقة الشرق الأوسط.

العمليات السياسية والدبلوماسية لم تعد كما كانت في الماضي

وأوضح أنَّ العمليات السياسية والدبلوماسية لم تعد كما كانت في الماضي بسبب فيروس كورونا، ولكن هناك اتفاقيات كثيرة ومعاهدات وجهود كثيرة، وبالتالي هذا لا يعني عدم وجود تفاعل، فهناك مئات المكالمات الهاتفية والاجتماعات الافتراضية والفيديو كونفرانس وكل هذه المؤتمرات المرئية لا تعقد بالطريقة القديمة المعتادة.

ولفت القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكي، إلى أن الإدارة الأمريكية الجديدة أرسلت مبعوثا خاصا إلى اليمن وليبيا، ما ينفي تراجع الاهتمام الأمريكي بالشرق الأوسط، موضحا أن واشنطن تدعم ذهاب الشعب الليبي إلى الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل، لتشكيل حكومة تهتم بالشأن والشعب الليبي والعملية السياسية.