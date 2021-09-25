مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام إنبي.. الظهور الأول لـ«عبدالقادر»

أعلن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الأهلي أمام إنبي في كأس مصر، في المباراة المقرر انطلاقها مساء اليوم السبت 25 - 9 -2021، على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات دور الـ16 من مسابقة كأس مصر، ومن المقرر أن يلعب الفائز من لقاء اليوم ضد بيراميدز في ربع نهائي كأس مصر، وذلك بعدما تغلب الفريق السماوي، أمس الجمعة، على نظيره سموحة، بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

وينشر لكم «الوطن سبورت» تشكيل الأهلي الرسمي أمام إنبي في كأس مصر، حيث وصل فريق النادي الأهلي إلى استاد الإسكندرية، منذ قليل، ويقوم اللاعبون بعمليات الإحماء في الوقت الجاري استعدادًا للقاء.

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