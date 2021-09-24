موسيماني يدرس إجراء 4 تعديلات على تشكيل الأهلي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، لمواجهة إنبي في دور الستة عشر من بطولة كأس مصر، والتي تقام في تمام السابعة مساء غدا السبت، على ستاد الإسكندرية، ويسعى المارد الأحمر لتحقيق نتيجة إيجابية، لتصحيح الأوضاع بعد خسارة لقب السوبر المحلي أمام طلائع الجيش، الثلاثاء الماضي، والتي قرر على إثرها محمود الخطيب رئيس النادي خصم 300 ألف جنيه من الجهاز الفني واللاعبين.

ووفقًا لمصدر داخل النادي، فإن تشكيل الأهلي سيشهد تغييرات كثيرة في مباراة إنبي التي تقام غدا السبت، للعديد من الأمور، أبرزها تراجع مستوى بعض اللاعبين بجانب الإصابات والغيابات الموجودة في الفريق الأول خلال الفترة الجارية.

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