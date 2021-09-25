تعرف على موعد تطبيق فرض ضرائب على البلوجرز واليوتيوبرز.. أصبحت إجبارية

كشف مصلحة الضرائب المصرية، عن موعد تطبيق فرض ضرائب على البلوجرز واليوتيوبرز، حيث أكدت المصلحة على أنه سيتم تطبيق الضريبة فور إقرار البلوجرز واليوتيوبرز بقيمة الدخل، على أن يتم دفعها بكل يسر وسهولة.

موعد تطبيق فرض ضرائب على البلوجرز واليوتيوبرز

وأضافت الوزارة، في بيان، أن موعد تطبيق فرض ضرائب علي البلوجرز واليوتيوبرز، نوعان، منها ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة، موضحة أنه بالنسبة للضريبة على الدخل فإن جميع الشركات التي تمارس نشاطا تجاريٍا أو غير تجاري «أنشطة المهن الحرة» تخضع للضريبة على الدخل طبقا لقانون 91 لسنة 2005 وتوجب عليها التسجيل والإقرار عن إيراداتها اعتبارًا من تاريخ بدء النشاط.

تحصيل وتوريد الضريبة بالفئة العامة للمأمورية المختصة

وفيما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة، قالت المصلحة، إنه وفقًا لقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، فإن الشركات التي تمارس نشاط بيع سلع عامة أو أداء خدمات بالفئة العامة متى بلغ حجم أعمالها 500 ألف جنيه سنويا، توجب عليها التسجيل بالضريبة على القيمة المضافة، وتحصيل وتوريد الضريبة بالفئة العامة للمأمورية المختصة.

التسجيل اعتبارًا من تاريخ بدء النشاط

وأشارت المصلحة، إلى أنه بالنسبة للأفراد والشركات، التي تقوم بتقديم خدمات مهنية واستشارية، يتوجب عليها التسجيل اعتبارًا من تاريخ بدء النشاط، وتحصيل، وتوريد الضريبة على القيمة المضافة بفئة 10%، موضحًا أن الشركات التي تمارس نشاطًا لبيع سلع أو أداء خدمات من سلع وخدمات الجدول، عليها التسجيل اعتبارًا من تاريخ بدء النشاط، وتحصيل وتوريد الضريبة بالفئة المقابلة للسلعة المباعة، أوالخدمة المؤداه التي نص عليها القانون.

التوجه إلى مأمورية الضرائب لفتح ملف ضريبي

وطالبت مصلحة الضرائب، الأفراد الذين يصنعون المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي «البلوجرز – اليوتيوبرز» بالتوجه إلى مأمورية الضرائب الواقع في نطاقها المقر الرئيسي لنشاطهم لفتح ملف ضريبي والتسجيل بمأمورية الضريبة على الدخل، وكذلك التسجيل بمأمورية القيمة المضافة المختصة متى بلغت إيراداتهم 500 ألف جنيه خلال إثني عشر شهرًا من تاريخ مزاولة النشاط.