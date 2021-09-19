شركات الأدوية تجتمع بمسؤولي «المالية» لبحث إلغاء ضريبة القيمة المضافة

تعقد الشعبة العامة لشركات الأدوية بالغرف التجارية اجتماعا طارئا الثلاثاء المقبل 21 سبتمبر مع مسؤولي وزارة المالية لتفيذ قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، والخاص بإعفاء الخدمات الإلزامية الحكومية ومنها الأدوية من ضريبة القيمة المضافة.

مطالب شركات الأدوية من المالية

وقال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرف التجارية في تصريحات لـ«الوطن» إن الاجتماع سيناقش فرض ضريبة القيمة المضافة على الخدمات التي تؤديها هيئة الدواء المصرية لشركات الأدوية، وإضافة ضريبة القيمة المضافة على مدخلات صناعة الأدوية.

شعبة الأدوية تكشف تضرر شركات الأدوية من فرض ضريبة القيمة المضافة

وكشف رئيس الشعبة العامة لشركات الأدوية عن أن عدد كبير من شركات الأدوية تضررت بسبب ما فرضته الهيئة العليا للدواء لضريبة القيمة المضافة على أسعار الخدمات المقدمة منها لشركات الأدوية بالمخالفة للقانون، حيث أن الدواء معافى من ضربية القيمة المضافة بالقانون.

وأوضح أن فرض الهيئة لضريبة المبيعات يزيد التكاليف على صناعة الدواء في مصر والتي تعاني أساسا منذ ظهور فيروس كورونا من زيادة أسعار المواد الخام في الهند والصين إلى الضعف وأسعار الشحن إلى خمسة أضعاف.

شركات الأدوية تعتبر فرض ضريبة مضافة تهديدا لصناعة الدواء

وقررت شركات الأدوية على رفع الأمر إلى المسؤولين باعتباره تهديدا واضحا للصناعة وقدرتها على الاستمرارية في توفير الدواء للمريض المصري علاوة على مخالفة القانون، كما أن ذلك يؤثر على اقتصاديات الشركات لمواجهة أخرى من فيروس كورونا، وطالب رئيس الشعبة العامة للأدوية بالغرف التجارية بتنفيذ قانون الضريبة المضافة.

400 مليار جنيه حجم سوق الأدوية في مصر

ويشار إلى أن حجم سوق الدواء في مصر يقدر بنحو 400 مليار جنيه، ليساهم الإنتاج الدوائي بنحو 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي، كما أن حجم استثمارات صناعة الدواء في مصر تقدر بنحو 100مليار جنيه ويوجد في مصر 350 منشأة لصناعة مستحضرات الدواء، يعمل بها نحو 84.6 ألف عامل، تمتلك الحكومة منها 3% فقط، مقابل 97% مملوكة للقطاع الخاص.

فيما يقدر حجم السوق العالمي للمنتجات الدوائية بنحو 25.1 تريليون دولار، حيث تبلغ القيمة السوقية لأقل الشركات 108.6 مليار دولار. فصناعة الدواء في العالم من الصناعات الاستراتيجية التي لا غنى عنها لصحة الشعوب وتداويها وحياتها وهي صناعة مربحة جدًا، حيث يبلغ حجمها تريليون دولار وتبلغ حصة أكبر عشر شركات عقاقير طبية في العالم من هذه المبيعات 429 مليار دولار من بينها خمس شركات أمريكية.