الأهلي يعبر إنبي بهدف صلاح محسن

نجح فريق الأهلي في الفوز على إنبي بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الإسكندرية، بدور الـ16 من كأس مصر، في لقاء شهد إثارة خلال أحداث الشوط الثاني.

جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق صلاح محسن، بعد نزوله بـ4 دقائق بدلا من أحمد عبدالقادر، وجاء الهدف بعد تمريرة من ميكيسوني لمحمد مجدي قفشة خارج منطقة الجزاء فمرر الأخير الكرة من لمسة واحدة بشكل رائع لصلاح محسن داخل منطقة الجزاء الذي سدد الكرة على يسار الحارس محمود جاد في الشباك.

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