«CiB» يقدم 30 مليون جنيه لعلاج 500 طفل بـ«أسوان للقلب»

وقّعت مؤسسة «التجارى الدولى» بروتوكول تعاون بقيمة 30 مليون جنيه مع مؤسسة مجدى يعقوب لأمراض وأبحاث القلب، لعلاج أكثر من 500 طفل مريض بالقلب، وذلك فى إطار مساهمة مؤسسة البنك الفعّالة فى الارتقاء بالخدمات الصحية المُقدمة للأطفال وتحت مظلة حملة «قلوب قوية.. مستقبل أقوى»، وانطلاقاً من رؤية البنك التجارى الدولى - مصر، وإيمانه بأهمية تضافر الجهود لتحقيق التنمية المستدامة بالمجتمع.

حضر توقيع البروتوكول شريف السعيد، مدير مؤسسة البنك التجارى الدولى، ودينا الجزار، نائب الرئيس للتنمية وجمع التبرعات بمؤسسة مجدى يعقوب لأمراض وأبحاث القلب.

وقال البنك التجارى فى بيان، إن الاتفاقية شملت تمويل مؤسسة «التجارى الدولى» نفقات عمليات قلب مفتوح لـ200 طفل، بالإضافة إلى تمويل شراء أجهزة ومستلزمات طبية تستخدم فى إجراء عمليات قسطرة القلب لـ345 طفلاً من المرضى غير القادرين بمركز أسوان للقلب.

وأضاف البنك: «لم يكن التبرع لصالح مؤسسة مجدى يعقوب لأمراض وأبحاث القلب جديداً على مؤسسة البنك التجارى الدولى، وإنما تربط المؤسستين علاقة استراتيجية وطيدة تمتد لأكثر من 10 أعوام، بإجمالى قيمة تبرعات تصل إلى 136 مليون جنيه، ساهمت بدورها فى علاج أكثر من 58 ألف طفل».

وفى هذا السياق، أشار «السعيد» إلى أهمية الاتفاق الموقع بين الجانبين، مؤكداً أن استراتيجية مؤسسة «التجارى الدولى» تسعى دائماً إلى دعم وتطوير الخدمات الطبية المتميزة، لتحسين أوضاع المجتمع المصرى والارتقاء بخدمات الرعاية الطبية خاصةً فى مجال صحة الأطفال، والتى خصص لها البنك 1.5% من أرباحه سنوياً لخدمة الأطفال من عمر يوم حتى 18 عاماً.

وأشاد «السعيد» بمركز أسوان للقلب، مؤكداً أنه يعد فخراً لكل المصريين، إذ إنه يقدم خدماته بجودة تماثل، بل تفوق المراكز العالمية.

كما أعربت «الجزار» عن سعادتها بالتبرع الضخم المقدم من مؤسسة «التجارى الدولى» لتحمل تكاليف إجراء عمليات جراحية لأكثر من 500 طفل، وهو ما يسهم فى إدخال الفرحة والسرور للآلاف من ذويهم عقب تعافيهم بعد إجراء هذه العمليات ومنحهم مستقبلاً أفضل.