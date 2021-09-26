ضربه لمدة 3 أيام.. جار «فارس» حطم جمجمته.. وأم الضحية: ضنايا هيروح مني

3 أيام متتالية تعرض الطفل «فارس محمد السيد أحمد، 12 سنة»، في قرية «المنيل» مركز طلخا بمحافظة الدقهلية للضرب مرة بمطواة وأخرى بشومة ثم بالخنق، على يد جيرانه، لخلافات الجيرة، حتى دخل في غيبوبة لا يفيق منها إلا قليلا ثم يعود في غيبوبته مرة أخرى، وبعد يومين في المستشفى قرروا خروجه منها، وانتقلت أمه به للإقامة في الشقة التي انتقلت إليها في مدينة طلخا بعدما تركت القرية التي كانت تقيم بها خوفا من بطش الجيران بعد حبس ابنهم المتهم بضرب الطفل فارس.

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الأم تروي تفاصيل ضرب ابنها

قالت أية عبدالعزيز كيوان، أم فارس، «حالة ابني في غيبوبة تامة يفيق قليلا ويدخل في غيبوبة تامة، ولا أكل ولا شرب وترجيع، ونزيف من أذنه، وكل ده من جار السوء، حسبي الله ونعم الوكيل، ضربوه لمدة 3 أيام متصلين، بدأت بالخنق والخربشة، وبسبب دفاع الطفل عن جدته، عمرها 85 سنة، بعد أن قالت لابن الجار «ياولد».

وأضافت الأم لـ«الوطن»، «ضرب جارته جدة الطفل بإيديه ورجليه، وتدخل الطفل فارس للدفاع عن جدته، فخنق جارنا الطفل من رقبته كان هيموته، وأصابعه الخمسة علمت في رقبة ابني، وتدخلت زوجة المتهم وأنقذت الطفل من بين يديه، وعملت محضر وإثبات حالة بالخنق، ولم تمر إلا ساعات حتى وجدنا هجوما علينا من جارنا وابنه الذي دخل علينا وفي يده مطواة ويقول «أنا عاوزك أنت»، وفجأة ضرب الطفل بالمطواة في كتفه عدة مرات وغرق الطفل في دمائه».

ضرب الطفل فارس بشومة على رأسه

وأشارت إلى أن الجار ضرب ابنها يومين وابنه ضربه اليوم الثالث، «كنت داخل الصيدلية، وابني في الشارع، وسمعت صراخ ابني إلحقيني يا ماما، وخرجت فوجدت المتهم ماسك الشومة بيديه الاثنين ولم يكتفي بخبطة تانية وسقط ابنى على الأرض ووقع عليه الموتوسيكل الذي كان ينتظرني به، ولما دافعت عن ابني خبطني 3 شومات، والناس خرجت من صلاة العشاء، وأحد المصلين جري وراه وأخد منه الشومة والمتهم هرب وجريت بابني على المستشفى».

وأوضحت «المباحث ألقت القبض على المتهم، وأخذت ابني على مستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة، وابني كان بيرجع دماء، وتم حجزه في المستشفى تحت رعاية طبية، وفارس كان في غيبوبة، وخرج من المستشفى وعملوا له كارت متابعة في مستشفى الأطفال لظروف فيروس كورونا وهو في البيت يعاني الغيبوبة والارتشاح علي المخ واشتباه ارتجاج في المخ».