تفاصيل حبس أب وممرض في جريمة ختان إناث بالقليوبية: تمت في منزل والد الطفلة

أسدلت محكمة جنايات شبرا برئاسة المستشار سامح عبدالحكم رئيس المحكمة، الستار عن جريمة ختان ارتكبها أب وممرض، في حق طفلة 14 عاما، بالقناطر الخيرية «أبنة الأول» حيث قضت المحكمة بحبس الأب 3 سنوات مع الشغل والممرض 10 سنوات مع السجن المشدد، وأكدت المحكمة في حيثياتها أن الحكم بمثابة جرس إنذار لكل أب أو ولى أمر ولكل من ينتسب زورا لمهنة التمريض ويسيء إليها، ودعت المحكمة الفتيات للإبلاغ عن تعرضهن لهذه الجريمة للقصاص لهن.

تستعرض «الوطن» القصة الكاملة لواقعة ختان فتاة القناطر منذ الكشف عنها حتي صدور حكم محكمة جنايات شبرا علي المتهمين غيابيا

تفاصيل واقعة الختان

بدأت الواقعة في مدينة القناطر الخيرية حيث أجهزة الأمن القبض على أب وممرض لقيامهما بإجراء عملية ختان لطفلة تبلغ من العمر 14 عامًا بإحدى قرى القناطر الخيرية مما عرضها لنزيف حاد وتم نقلها لمستشفى قليوب وتولت النيابة التحقيق.

تلقت أجهزة أمن القليوبية إشارة من مستشفى قليوب العام بإصابة الطفلة «ن. ا» 15 عامًا إثر تعرضها لعملية ختان بإحدى قرى القناطر الخيرية وتبين أن الأب ويدعى «ا.س.ع» أخذ الطفلة وأجرى لها عملية ختان علي أيدى ممرض يدعى «م.س.ا» 72 عاما وعندما أصيبت بنزيف قاموا بنقلها إلى مستشفي قليوب، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس الأب والممرض والاستعلام عن حالة الطفلة وعرضها علي الطب الشرعي والذي كشف إصابتها بعاهة مستديمة.

الواقعة تمت في منزل والد الضحية

وكشفت أوراق الواقعة أنها تمت في منزل والد الفتاة وبموافقته وأنه هو من قام باستدعاء الممرض لإجراء الختان لابنته، اقتناعاً منه أنها بلغت السن المناسب للخضوع لعملية الختان.

وأكدت التحريات أنه تبلغ لمركز شرطة القناطر الخيرية من مستشفى قليوب العام بوصول المدعوة «ن. أ. س.» 14 سنة، طالبة مصابة بنزيف مهبلي متوسط، وتم حجزها لتلقي العلاج اللازم.

وبالفحص وسؤال والد المصابة «أ. س. ع.» 44 سنة صاحب محل أسماك، قرر قيامه باستدعاء المدعو «م. س. أ.» 72 سنة ممرض بالمعاش إلى منزله لإجراء عملية ختان لابنته وأثناء ذلك حدثت مضاعفات طبية أدت إلى إصابتها بنزيف، وتم نقلها إلي مستشفي قليوب العام الذي استقبل الحالة واكتشف الطبيب المعالج محاولة الختان وابلغ الشرطة عن هذه الجريمة وتولت النيابة التحقيق، وأحيل المتهمين غيابيا للمحاكمة التي قضت بحكمها السابق.