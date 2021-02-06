تجديد حبس الأب والممرض في واقعة ختان مراهقة القناطر 15 يوما

أمر قاضي المعارضات بمحكمة القناطر الجزئية، في محافظة القليوبية اليوم السبت، بتجديد حبس صاحب محل وممرض بالمعاش، 15 يوماً على ذمة التحقيق، في واقعة ختان ابنة الأول على يد الثاني، بمدينة القناطر الخيرية.

وأسفرت الواقعة عن إصابة الفتاة المجني عليها بنزيف، ليتم تحويلها إلى المستشفى، حيث جرى إنقاذها وضبط الأب والممرض المتهمين، وبعرضهما على النيابة العامة، برئاسة المستشار محمد فايد، رئيس نيابة مركز القناطر، أمرت بحبسهما 4 أيام، ليصدر قرار جديد من قاضي المعارضات اليوم، بتمديد حبسهما لمدة 15 يوماً.

وكشفت أوراق الواقعة أنها تمت في منزل والد الفتاة وبموافقته، وأنه هو من قام باستدعاء الممرض لإجراء الختان لابنته، اقتناعاً منه أنها بلغت السن المناسب للخضوع لعملية الختان.

كما أكدت التحريات أنه تبلغ لمركز شرطة القناطر الخيرية من مستشفى قليوب العام بوصول المدعوة «ن. أ. س.»، 14 سنة، طالبة، مصابة بنزيف مهبلي متوسط، وتم حجزها لتلقي العلاج اللازم.

وبالفحص وسؤال والد المصابة «أ. س. ع.»، 44 سنة، صاحب محل أسماك، قرر قيامه باستدعاء المدعو «م. س. أ.»، 62 سنة، ممرض بالمعاش، إلى منزله لإجراء عملية ختان لابنته، وأثناء ذلك حدثت مضاعفات طبية أدت إلى إصابتها بنزيف، وتم نقلها للمستشفى.

ويواجه المتهمان تهمة إجراء عملية ختان إناث، وهي مجرمه قانوناً وقضية جنائية تكون العقوبة فيها مابين 3 سنوات إلى 7 أو 10 سنوات، وفي حالة وفاة الضحية تواجه للمتهمين تهمة القتل الخطأ، ولاتختلف العقوبة في حال أجريت الجراحة في المنزل أو مركز طبي أو عيادة في الحالة الجنائية.