مصطفى قمر يحتفل بانتهاء الموسم الأول من «قمر إف إم» ويكرم مذيعيه.. صور

احتفل النجم مصطفي قمر، بانتهاء الموسم الأول في إذاعته «قمر إف إم»، وذلك داخل مقر الأكاديمية الخاصة به، وسط حضور العديد من فريق العمل، منهم علي رشاد ومروة يحيى، ومهندس أمجد شمعة، وسوزان حسن، وعدد من أهل الصحافة والإعلام.

وكرم «قمر»، ضمن الاحتفالية، أول دفعة من مذيعي «قمر إف إم» احتفالا بانتهاء الموسم الأول وسط حضور العديد من العاملين بالأكاديمية.

وعلى هامش الاحتفالية قام مصطفى قمر بتهنئة «يامن حسني» الفائز في برنامج «موسيكا»، تقديم سوزان يوسف ومحمد مهاب، وهو أحد برامج الموسم الأول الذين قاموا بعمل مسابقات لاكتشاف المواهب الغنائية الشابة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت الجائزة هي إنتاج المحطة لأغنية للفائز من كلمات أحمد علي موسى، ولحن مصطفى قمر وتوزيع الموسيقار أحمد عادل.

ويقوم «قمر»، بالتحضير لعدد من المشاريع الغنائية خلال الفترة القادمة، منها أغنية بعنوان «ضحكتك»، من كلمات أحمد حسن رؤول ولحن محمد يحيى وتوزيع كريم عبدالوهاب، وسيتم طرحها الفترة القادمة على جميع البلات فورم الغنائية واليوتيوب.

مسلسل «فارس بلا جواز»

شارك الفنان مصطفي قمر خلال السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل فارس بلا جواز من بطولة مصطفى قمر، طارق عبدالعزيز، طارق الإبياري، محمد ثروت، رندا عبدالسلام، سليمان عيد، وضيوف شرف منهم نور قدري، سوسن بدر، عائشة عثمان، هنا شيحة، مي كساب، داليا مصطفى، هيدي كرم، ويزو، مي سليم، هنادي مهنا، أسماء أبو اليزيد، بيومي فؤاد، سامي مغاوري، داليا البحيري، بشرى، أوس أوس، تيام مصطفى قمر، صلاح عبدالله، وتأليف فداء الشندويلي، ومن إنتاج عصام كفافي ورانيا الجيد، وإخراج معتز حسام.