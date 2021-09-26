نائب الدقهلية يشيد بإدارة ولاعبي منطقة ألعاب القوى: طاقات بشرية هائلة

نظم مجلس إدارة منطقة ألعاب القوى بمحافظة الدقهلية بطولة ألعاب القوى المفتوحة تحت شعار «الأسرع الأعلى الأقوى»، والتي أقيمت على ستاد جامعة المنصورة، وشارك بالبطولة فرق ولاعبون من جميع أندية محافظات الجمهورية، حيث لم تقتصر المشاركة على فرق محافظة الدقهلية فقط، وهي البطولة الثالثة للمنطقة من نوعها بالموسم الحالي التي يتم تنظيمها، لتكون مفتوحة أمام جميع لاعبي أندية الجمهورية للمشاركة بها وحصد المراكز والبطولات.

الشرقاوي: مواهب رياضية ناشئة قادمة بقوة

وشهد النائب أحمد الشرقاوي، عضو مجلس الشعب عن محافظة الدقهلية، فاعليات البطولة ومراسم التتويج للاعبين واللاعبات الفائزين بالمراكز الأولى بالبطولة، دعما منه للعبة ألعاب القوى بشكل خاص والرياضة بالمحافظة بشكل عام، قائلا إن هذه البطولة تنظمها منطقة الدقهلية، وهي تعتبر من بطولات الجمهورية، خصوصا وأنها بطولة مفتوحة يشارك بها العديد من الأندية الرياضية على مستوى الجمهورية، والأجواء حماسية للغاية وتقام البطولة وسط أجواء احتفالية وجميع الحضور سعداء بالرغم من ضعف الإمكانيات اللوجيستية ولكن الطاقات البشرية والإدارية والفنية هائلة للغاية، خصوصا مع وجود مواهب رياضية ناشئة قادمة بقوة.

الشرقاوي: لبيت الدعوة دعما للعبة ألعاب القوى وللإدارة

وأشاد الشرقاوي بالأجواء التي شهدها بالبطولة، وتنظيم البطولة الناجح، قائلا: «الأجواء حماسية وتنافسية بشكل قوي فبالرغم أن مجلس إدارة منطقة الدقهلية لألعاب القوى يعملون بإمكانيات محدودة وضعيفة إلا أنهم يقدمون أداء قوي، تنظيميا وإداريا، وحينما وجهوا لي الدعوة قمت بتلبيتها دعما للعبة ألعاب القوى، ودعما للرياضة بالمحافظة بشكل عام وعما لهم كإدارة».

الشرقاوي: ضرورة تقديم الدعم لمجلس إدارة منطقة الدقهلية لألعاب القوى

وتمنى «الشرقاوي»، التوفيق لمجلس إدارة منطقة الدقهلية لألعاب القوى، وللاعبي ومواهب وناشئي لعبة ألعاب القوى، معربا عن تمنيه لإستمرار تنظيم الفاعليات الرياضية بالمحافظة، لافتا إلى ضرورة تقديم الدعم لمجلس إدارة منطقة الدقهلية لألعاب القوى لتقديم فاعليات أكثر وتدع لعبة ألعاب القوى بمحافظة الدقهلية.

الشرقاوي: الرياضة تحمي الشباب اجتماعيا

وأكد الشرقاوي على أن اكتشاف المواهب الرياضية ورعايتها يبدأ من المؤسسات الرياضية ومراكز الشباب الأندية الرياضية فهي عليها دور توسيع قطاعات الممارسة في الأندية، ويكون للمدارس بالمحافظات وكشافي المواهب الرياضية دورا في اكتشاف المواهب لكي تظهر ويتم رعايتها كي يكون لدينا أبطال كبار، مشددا على أن زيادة أعداد الأبطال الرياضيين لدينا بالمحافل الدولية يتعلق بسياسية وزارة الشباب والرياضة «اتكلمت كمسؤل كتير في المسألة دي وطالبت بضرورة الاهتمام بمراكز الشباب وقصور الثقافة، فهما جناحين للدولة المصرية ورعاية الشباب والأبطال الرياضيين، فالرياضة تحمي الشباب اجتماعيا، ولذلك نحتاج من كل مسؤل عن الشباب وعن الرياضة يضع خططه السليمة لرعاية الشباب، والدولة المصرية من المفترض أن توسع رؤية النشاط الرياضي على مستوى الجمهورية من خلال الاستغلال الأمثل لمراكز الشباب على مستوى الجمهورية».

بدون مؤسسات رياضية تحتوي شبابنا يعرض المجتمع للخطر

وشدد عضو مجلس الشعب عن محافظة الدقهلية على أنه يدعم النشاط الرياضي بشكل كامل قائلا: «أي دعم للنشاط الرياضي لا نتأخر عن هذا الدعم، ولدي قناعة راسخة أنه بدون مؤسسات رياضية وشبابية تحتوي شبابنا وأولادنا يعرض المجتمع للخطر».