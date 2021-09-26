موسكو: واشنطن عليها التحرك لحل كل قضايا إحياء الاتفاق النووي الإيراني

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أمس السبت، إن على واشنطن أن تتحرك بشكل أكبر وتحل كل القضايا المتصلة بإحياء الاتفاق النووي مع إيران، معربا في مؤتمر صحفي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك، عن أمله في استئناف المفاوضات في فيينا والتي تتم بين إيران وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، في أقرب وقت.

وأضاف الوزير الروسي: «لا تقوم إيران بشئ ينبغي حظره»، في انتقاد للعقوبات الأحادية التي فرضت على طهران بعد انسحاب الولايات المتحدة بقيادة الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب في عام 2018 من اتفاق 2015 النووي، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأشار لافروف، إلى أن إيران لم تعد تطبق عددا من الالتزامات المرتبطة بالاتفاق النووي ببساطة لأن الولايات المتحدة خرجت منه، وأوضح المسؤول الروسي، أن واشنطن فرضت منذ 2018 عقوبات على إيران ليست مرتبطة فقط باليورانيوم المخصب بل تستهدف أيضا جميع من يمارسون التجارة قانونا مع إيران.

وزير الخارجية الروسي: يجب رفع العقوبات في إطار إعادة العمل بالاتفاق النووي

وتابع لافروف قائلا، إنه يجب رفع هذه العقوبات في إطار إعادة العمل بالاتفاق النووي، وجميع الشركاء التجاريين لإيران في كل القطاعات ينبغي ألا يتأثروا بالإجراءات الأمريكية الأحادية.

وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أعلن في وقت سابق، أن طهران ستتخذ قرا عودتها للاتفاق النووي وفق السلوك العملي للأمريكيين، وليس على أساس رسائلهم المتناقضة التي يبعثونها لـ طهران، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأوضح عبداللهيان، في تصريح لوكالة «إرنا» الإيرانية، قبل مغادرته نيويورك، حول عودة إيران للاتفاق النووي ومفاوضات فيينا، أن القضية التي كانت ضمن النقاشات الجادة خلال اللقاءات مع الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش وعدد من وزراء الخارجية ومنهم الفرنسي والألماني والبريطاني والمندوب الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، هي قضية البحث في كيفية عودة إيران للاتفاق النووي ومفاوضات فيينا.

وأضاف الوزير الإيراني: «لقد تطرقنا بصراحة إلى سلوك الأمريكيين خاصة في الاجتماع المغلق للرؤساء ومدراء مراكز الفكر والأبحاث الأمريكيين وأساتذة العلاقات الدولية في الولايات المتحدة».

وأوضح عبد اللهيان، أنه أكد أن السياسة الخارجية الإيرانية تسودها الصلابة والحكمة والمنطق، بينما يسود التسرع واللامنطق سلوك متخذي القرار الأمريكي حيث إن دول العالم تلاحظ أوضاع أفغانستان اليوم جانبا من سياسات الأمريكيين الخاطئة والعقيمة هذه.