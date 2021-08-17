واشنطن: على إيران التوقف عن تصعيدها النووي

قالت الولايات المتحدة، أمس الاثنين، إن على إيران أن تتوقف عن تصعيدها النووي وتعود للمفاوضات والامتثال الكامل للاتفاق النووي، جاءت تصريحات وزارة الخارجية الأمريكية، تعقيبا على تقرير لـ«الوكالة الدولية للطاقة الذرية».

وشدد المتحدث باسم الوزارة الأمريكية نيد برايس، على ضرورة أن توقف طهران تصعيدها النووي المستمر، وتعود إلى طاولة المفاوضات من أجل إحياء كامل لـ «خطة العمل الشاملة المشتركة»، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأشار برايس، إلى أن مثل هذا التصعيد يهدد مفاوضات إحياء الاتفاق النووي، وقد يؤدي إلى مزيد من العزلة لإيران.

وكشفت «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، في وقت سابق بتقرير للدول الأعضاء، عن أن إيران أحرزت تقدما في تخصيب اليورانيوم على الرغم من تحذيرات الغرب من أن ذلك يهدد مفاوضات إحياء الاتفاق النووي.

إيران استخدمت 257 جراما من اليورانيوم 235 المخصب

وأضافت «الطاقة الذرية»، أنها تأكدت من أن إيران استخدمت 257 جراما من اليورانيوم 235 المخصب حتى 20% في شكل رابع فلوريد اليورانيوم من أجل إنتاج 200 جرام من اليورانيوم 235 المخصب حتى 20%.

وأوضحت الوكالة، أن هذه الخطوة تعد الثالثة في خطة من 4 مراحل تعمل عليها إيران في هذا الإطار.

وفي سياق آخر، أفادت مجلة «ناشيونال إنترست» الأمريكية، بأن طائرات «إف 35 آي» الإسرائيلية التي تنتمي إلى الجيل الخامس من المقاتلات الحربية تضع إيران ضمن قائمة أهدافها، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأوضحت «ناشيونال إنترست»، في تقرير عن طائرات «إف 35» الإسرائيلية، أن تل أبيب بدأت في أوائل عام 2010 خطة استيراد مقاتلات تصنعها شركة «لوكهيد مارتين» الأمريكية منذ العقد الماضي، مشيرة إلى أن أول دفعة من الطائرة كان عددها 19 طائرة بمواصفات النسخة «إف 35 إيه».

المجلة: إسرائيل نسختين من مقاتلات الجيل الخامس الشبح «إف 35»

وأشارت المجلة الأمريكية، إلى أن لدى إسرائيل نسختين من مقاتلات الجيل الخامس الشبح «إف 35»، النسخة الأولى هي النسخة التقليدية الموجودة في العديد من دول العالم، أما النسخة الثانية فهي نسخة خاصة يمكن تجهيزها بتقنيات وتسليح إسرائيلي الصنع مما يساهم في زيادة القدرة القتالية للمقاتلات الإسرائيلية من هذا الطراز بصورة خاصة وقواتها الجوية بصورة عامة.

وتابعت «ناشيونال إنترست» قائلة، إن مقاتلات «إف 35»، التي حصلت عليها إسرائيل بنسختيها تمثل العمود الفقري لقواتها الجوية وتمكنها من امتلاك أفضل قوة جوية في المنطقة خلال العقود المقبلة.

وأشارت المجلة الأمريكية، إلى أن ضابطا في سلاح الجو الإسرائيلي اعترف بشكل غير رسمي بأن هناك غرضا أكثر أهمية لتدريبات «فالكون سترايك 2021»Falcon Strike 2021، وقال إن «إيران في صميم تركيزنا».