تطوير طريق «التحرير» بـ6 أكتوبر لتيسير الحركة المرورية.. يربط 5 أحياء

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه يُجرى الانتهاء من أعمال تطوير طريق «التحرير»، الذي يعد أحد أهم الشرايين الرئيسية بمدينة 6 أكتوبر، حيث يربط بين الأحياء من الحي السابع حتى الحي الثاني عشر، ويبلغ طوله 6 كيلو مترات تقريبا، وذلك فى إطار الاهتمام بجودة الطرق الرئيسية والفرعية بالمدن الجديدة.

وأكد الوزير، الالتزام بجودة الأعمال والجدول الزمني المكثف للانتهاء من الطريق، لخدمة سكان المدينة وروادها.

ثلاث حارات بدلًا من حارتين

وأوضح المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، أنه تم توسعة الطريق الرئيسى من حارتين إلى ثلاث حارات مرورية، لاستيعاب الكثافة المرورية بالمدينة، ومنع الاختناقات المرورية.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أن الأعمال الجارية تشمل أعمال الزراعات الجاري تنفيذها، وكذا أعمال تنسيق الموقع للطريق الرئيسي، إضافة إلى أعمال التخطيط الأرضي والعلامات الإرشادية التي من شأنها تيسير الحركة لمستخدمي الطريق، علاوة على العلامات المرورية، وكذا تحديد أماكن عبور المشاه بشكل آمن.