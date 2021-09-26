بشرى سارة للعاملين بشركة جنوب القاهرة للكهرباء: إعانات ومكافآت

أعلن هشام فؤاد، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق، ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بشرى سارة جديدة يستفيد منها 17000 عامل بشركة جنوب القاهرة للكهرباء، متمثلة في صرف 500 جنيه إعانة لنقل المتوفيين بسبب فيروس كورونا، و300 جنيه دعم للعامل الذي تثبت إصابته بالفيروس، إضافة إلى بعض المميزات الأخرى كتخصيص مكافأة شهرية للمحصل والفني المجتهد والمتميز في عمله، وتقسيط بعض العروض الجديدة التي تقدمها «الشركة» للعاملين، وكذلك دعم رحلات اليوم الواحد.

جاء ذلك خلال اجتماع عُقد بمقر الشركة بحضور المحاسب محمد محمود السيسي، رئيس مجلس إدارة شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، ورئيس النقابة العامة هشام فؤاد، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة اللجنة النقابية بالشركة.

شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء

وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة، في بيان صحفي، على أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين النقابة العامة للعاملين بالمرافق وإدارة شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، واللجنة النقابية بالشركة، موضحا إيمانه بدور العمل النقابي ومساهمته في دعم وتذليل أي عقبات تواجه العاملين بالشركة، وما ينتج عن ذلك من استقرار، وحوار جاد بين كافة الأطراف، ما يدفع نحو المزيد من العمل الجاد، والخدمة المتميزة للمواطنين.

نقابة العمال تدعم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

وأكد رئيس النقابة العامة، في تصريحات صحفية، أن اجتماع رئيس الشركة مع قيادات النقابة العامة، واللجنة النقابية يؤكد على حرص وإيمان النقابة بترسيخ مبدأ الحوار الاجتماعي على أرض الواقع بين الإدارة والعمال، تماشيا مع الاتفاقيات الدولية، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تدفع نحو حوار أوسع بين أطراف العملية الإنتاجية وتحقيق التوازن بين كافة أطراف العمل من أجل بيئة عمل لائقة، واستقرار في مواقع العمل والإنتاج لخدمة العمال، والتنمية المنشودة التي يرعاها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

يشار إلى أن النقابة العامة للعاملين بالمرافق من أبرز النقابات العامة التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، حيث تضم في عضويتها ما يقرب من 400 ألف عامل، وتتبني كافة مطالب العاملين في قطاعات «الكهرباء والطاقة- مياه الشرب والصرف صحي- الإسكان»، وقد وضعت مؤخرا خارطة طريق تعتمد على توفير كافة الخدمات الاجتماعية والصحية لعمالها، إضافة إلى التدريب والتثقيف والتوعية بالتحديات الداخلية والخارجية التي تواجه الدولة المصرية ودور العمال في مواجهتها.