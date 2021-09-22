«الكهرباء»: من يسرق التيار سيدفع قيمته 12 ضعفا

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الوزارة حريصة على متابعة وتعقب سرقة التيار الكهربائي، مشيرًا إلى أن بعض الناس كانوا قديمًا يضعون كيسًا من الملح على عداد الكهرباء، ومع الوقت طوروا طرقهم بهدف سرقة الكهرباء من العدادات مسبقة الدفع بـ«الكروت»، حيث يستخدمون الكثير من الطرق في هذا الأمر مثل توصيل تيار كهربائي مباشر للعداد، أو التلاعب بالكروت نفسها.

وذكر «حمزة»، أن القانون غلّظ عقوبة سرقة التيار حيث تصل إلى الحبس، والغرامة تصل إلى 100 ألف، وإذا تكرر الفعل تصل إلى 200 ألف جنيه، وسوف يُحاسب السارق على 12 ضعفا لقيمة التيار الذي سرقه.

برنامج القراءة الموحد

وأضاف «حمزة»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «90 دقيقة» المذاع على قناة المحور الفضائية، وتقدمه الإعلامية بسمة وهبة، اليوم الأربعاء، أن مباحث الكهرباء تبذل جهدًا كبيرًا لمحاسبة وتعقب الذين يسرقون التيار الكهربائي، إضافة إلى استخدام برنامج القراءة الموحد الذي يلزم القراء بأخذ صورة للعداد، وتُنقل إلى مراكز جمع البيانات لمراجعتها وتسجيلها في المنظومة، وإذا كان هناك شكوى تُفحص جيدًا و«مفيش حاجة اسمها ادفع وبعدين اشتكي»، وكل الشكاوى تؤخذ بجدية كبيرة.

دعوة إلى المواطنين

ودعا المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، المواطنين إلى عدم تراكم الفواتير لكي لا يشعروا بأنهم يدفعون أموالًا كثيرة في الكهرباء، موضحًا أن هناك دوريات للكشف عن سرقة الكهرباء من عدادات الدفع المسبق، مشيرًا إلى أن الناس يبلغون عن سرقة التيار الكهربائي التي يفعلها الآخرون.

وأكد أن هناك ما يعرف بـ«الساعات الصديقة»، وهي تتيح لمن يستخدمون العدادات مسبقة الدفع أن يستمر التيار الكهربائي في العمل إذا انتهت قيمة الشحن في العطلات الرسمية أو في وقت الليل، ثم تُخصم قيمة الاستهلاك عند الشحن، معقبًا: «زي سلفني شكرًا».