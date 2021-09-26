2500 وحدة إسكان فاخر لأهالي نزلة السمان على بعد 2كم من سكنهم القديم

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، تقريرا تلفزيونيا، عن تطور الحياة في نزلة السمان، بعد أن كانت توصف المنطقة بأنها «عشوائيات في حضن التاريخ»، لأنها كانت تمثل الحالة التي عليها سكان المنطقة، القريبة من منطقة الهرم الأثرية، ولكن الآن تحول الحلم إلى حقيقة واستبدل سكان نزلة السمان منازلهم المتواضعة العشوائية بإسكان فاخر بديلا عن العشوائيات، وذلك بمنطقة حدائق أكتوبر، حيث تعد المرة الأولى التي ينفذ بها مشروع إسكان فاخر، لسكان منطقة عشوائية، حيث يضم المشروع 104عمارات على مساحة قدرها 170 فدان، ويتضمن حوالي 2500 وحدة سكنية بمساحات 94 مترا للشقة كاملة للتشطيب.

بدء تشغيل المدرسة مع بداية العام الدراسي الجديد

وذكر التقرير الذي عرضه برنامج «صباح الخير يا مصر»، في حلقة اليوم الأحد، أن المشروع مزود بمباني خدمية منها مدرسة وحضانات وملاعب خماسية ووحدات إدارية، وذلك لتوفير كل الخدمات اللازمة للسكان، حيث من المقرر بدء تشغيل المدرسة مع بداية العام الدراسي الجديد، ليس ذلك فقط، بل يضم المشروع مساحات خضراء تتجاوز مساحتها 50% فيما تقام المباني على مساحة 25% من المشروع و25% أخرى للطرق والمرافق وذلك لتوفير حياة راقية لسكان العشوائيات.

2500 وحدة سكنية بديلة لأهالي نزلة السمان

وقال المهندس محمد مصطفى رئيس جهاز تنمية حدائق أكتوبر، إن مشروع توفير سكن فاخر لسكان منطقة نزلة السمان بحدائق أكتوبر على مساحة 170 فدان، بواقع 104 عمارة بإجمالي 2500 وحدة سكنية و91 محلا، وشهد توفير جميع الخدمات مثل الوحدات الصحية والحضانة والمدارس، لافتًا إلى أن الحضانة ستبدأ العمل خلال شهرين.

وأضاف مصطفى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، أن أكثر من نصف المشروع بالكامل عبارة عن مسطحات خضراء ومتنزهات للمواطنين، ضمن مساعي الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين، «هناك جزء أخر من المشروع وهو عبارة عن 74 برجا، وفقد جرى توفير إسكان فاخر لأهالي نزلة السمان يبعد عن سكنهم الأصلي 2 كم فقط».

وأكد مصطفى، أنه جرى تنفيذ المشروع على أعلى مستوى مع ضمان سهولة الحركة المرورية وتوفير وسائل مواصلات من وإلى المنطقة، وجرى بدء تسليم الوحدات حيث حصلت 400 أسرة على وحداتها لتسكن في المشروع، مشيرا إلى أن الأهالي رحبوا بالمشروع رغم تخوفهم منه في البداية، بسبب روعة المساحات الخضراء والأمان في حركة السير، وفي الليل ينتشر الناس في أنحاء المنطقة للتمتع بها، كما أن العمارات متباعدة مع بعضها ولا يوجد أي مظهر من مظاهر العشوائية في المكان.