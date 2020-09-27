القصة الكاملة لـ"فيلم" مظاهرات نزلة السمان: فرحة المصريين وصدمة الإخوان

كعادة جماعة الإخوان الإرهابية وأبواقها الإعلامية التي تعمل ليلا ونهارا على نشر اكاذيبها وفيديوهاتها المفبركة، نشرت من جديد، مقطع فيديو يظهر فيه عدد من المشاهد الاحتجاجية، وزعمت أنها بمنطقة نزلة السمان وباتت تبث المشاهد على كل شاشاتها الإرهابية.

وبعد تداول لجان الإخوان لفيديو "مظاهرة نزلة السمان"، كانت المفاجأة التي فضحت قنوات الإخوان، حيث عرضت قناة "إكسترا نيوز"، أمس، مفاجأة بكشف الكواليس الحقيقية لمظاهرات نزلة السمان التي تم تصويرها داخل مدينة الإنتاج الإعلامي.

الشركة المتحدة للإعلام تكشف زيف فيديوهات الإرهابية

خدعة نفذتها الشركة المتحدة للإعلام، بعد تصوير مظاهرة في استديوهاتها، وقامت بنشره على الإنترنت، لتلتقطه قناة الجزيرة القطرية وبقية المنصات الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، إذ زعمت أنها تظاهرات في منطقة نزلة السمان.

أحد المشاركين في الفيديو: مش عايز حد يضحك وكأننا في مظاهرة

واستعانت التظاهرات بمشهد تمثيلي من أجل الإيحاء بأن هناك مظاهرة، وقال أحد الموجودين داخل الفيديو من الكواليس: "مش عاوز حد يضحك وكأننا في مظاهرة بجد، يلا ارفعوا صوتكم واعملوا حركات".

ورصد "الفيديو"، الذي عرض خلال الحلقة الاستثنائية التي تعرض على شاشة "اكسترا نيوز"، الذي جمع عدد من المواطنين للهتاف ضد الدولة المصرية، وهتافات مسيئة للجيش المصري.

وسخر الإعلامي يوسف الحسيني، من الفيديو، قائلين: "أرحل.. أرحل.. مين لسه مقالش"، فيما قال خالد صلاح إن تلك المظاهرات مفبركة من الدرجة الأولى، موضحًا أن هذا الفيديو إهداء من الشركة المتحدة الإعلامية للجماعات الإرهابية.

وتابع صلاح: "ولا واحد كلف نفسه بشلن للاستفسار عن حقيقة الفيديو"، ساخرين من تغريدة تامر علي، الذي أعلن أنه شارك في تلك المظاهرات، رغم أنها كانت مشهدا تمثيليا، لكن تداولته قنوات الإخوان "الشرق ومكملين والجزيرة"، وكذلك شبكة رصد.

بعد صفعة "المتحدة" لإعلام الإخوان: مذيع مكملين يعتذر عن نشر فيديو "نزلة السمان"

وبعد كشف المقلب الساخر الذي وقع فيه إعلام الجماعة الإرهابية، خرج الإعلامي الإخواني سامي كمال الدين، مقدم البرامج عبر قناة "مكملين" الإخوانية، وعبر عن اعتذاره عن نشر مقطع فيديو عبر قناته وحسابه الرسمي على "تويتر"، يزعم أنه لتظاهرات مناوئة للدولة المصرية في منطقة نزلة السمان، واعترف كمال الدين، أنه كان أحد ضحايا الصفعة، التي كشفت زيف إعلام الاخوان.

الجزيرة الإرهابية تحذف الفيديو المفبرك بعد أن تم كشفها

وحذفت ايضا الصفحات الرسمية لقناة الجزيرة القطرية المعادية لمصر، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، البوست الخاص بمظاهرات نزلة السمان، بعدما وقعت في الفخ أمس، عقب قيام الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بعمل الفيديو وإخراجه، من أجل كشف زيف وكذب جماعة الإخوان.

شبكة رصد الإرهابية تعتذر بعد فضح أكاذيبها

كما أقدمت الصفحة الرسمية لموقع "رصد"، التابع للجماعة الإرهابية، بحذف الفيديو أيضًا، عقب وقوعها في الفخ، كون اللجان الإلكترونية التابعة لجماعة الإخوان والمنصات الإعلامية التابعة لها، تنشر أي فيديو، حتى وإن كان مفبركًا، بهدف نشر الفوضى لضرب مؤسسات الدولة، في مشهد لا يدل إلا على نواياهم السيئة وانعدام ضميرهم وكذبهم في كل ما يقولون.

المصريون يحتفلون في الميادين

وفي ظل أكاذيب الإخوان ونشرهم الفيديوهات المفبركة كان يحتفل بعض المصريين في الشوارع والميادين أو على مواقع التواصل الاجتماعي، ساخرين من فشل دعوات جماعة الإخوان الإرهابية في دعواتها التحريضية، والمحاولات البائسة لنشر الفوضى في البلاد، لتحقيق أهدافهم المعلنة ضد الدولة المصرية، التي تحقق إنجازاتها على أرض الواقع ولا تلتفت لعويل هؤلاء الجماعات التخريبية.