سعر اليورو اليوم الإثنين 27-9-2021 في البنوك المصرية

شهد سعر اليورو حالة من التباين اليوم مقابل الجنيه المصري، داخل البنوك الحكومية، والعاملة في القطاع المصرفي المصري، وباعتباره واحدًا من العملات المهمة داخل القطاع المصرفي، ويحرص قطاع كبير من المواطنين على متابعة سعر الشراء والبيع في مختلف البنوك لارتباط العملة بحركة التجارة الخاصة بهم.

وفي هذا الصدد، تقدم «الوطن» سعر اليورو وفق التعاملات الصباحية التي وردت داخل البنوك اليوم الإثنين الموافق 27 سبتمبر الحالي؛ استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

سجل سعر اليورو في بنك مصر 18.32 جنيه للشراء و18.45 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في المصرف المتحد

سجل سعر اليورو في المصرف المتحد نحو 18.27 جنيه للشراء و18.46 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس

سجل سعر اليورو في بنك قناة السويس 18.33 جنيه للشراء و18.46 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم بنك cib

سجل سعر اليورو في بنك cib نحو 18.32 جنيه للشراء و18.51 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر اليورو في البنك المركزي نحو 18.32 جنيه للشراء و18.48 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي نحو 18.32 جنيه للشراء و18.45 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية والأجنبية

وتباينت أسعار العملات العربية والأجنبية في البنوك على النحو التالي:

سعر الدرهم الإماراتي

بلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم في المصرف المتحد، نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية، 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

كما وصل الدرهم الإماراتي في بنك مصر إلى نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري، نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

وشهد سعر الريال السعودي اليوم، نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري، فيما سجّل في بنك قناة السويس، نحو 4.12 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وفي بنك مصر، نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.