الجامعة العمالية بطنطا.. الشروط والأوراق المطلوبة

تعد الجامعة العمالية بطنطا، قبلة للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة بشعبتيها والشهادات الفنية التجارية وما يعادلها من الدبلومات الفنية، وتجري الدراسة فيها لمدة عامين دراسيين، ويحصل الخريج بموجبها على مؤهل فوق المتوسط تخصص تنمية تكنولوجية ميكانيكا أو تخصص كهرباء لشعبة التنمية التكنولوجية أو دبلوم فوق المتوسط تخصص علاقات صناعية، كما تضم الجامعة العمالية بطنطا 3 شعب تمنح فيهم درجة البكالوريوس وهي: «شعبة العلاقات الصناعية، شعبة التنمية التكنولوجية، شعبة الفندقة».

الجامعة العمالية بطنطا.. عنوان وأرقام التواصل

تقع الجامعة العمالية بطنطا في شارع البطراويشي، بجوار سينما ريفولي بالقرب من ميدان الساعة، بطنطا، ويمكن التواصل مع إدارة الجامعة عبر أرقام الهاتف المخصص لهذا الغرض «3402632 ، 0403415400 ، 0403409484».

الجامعة العمالية بطنطا.. شروط القبول

هناك شروط لقبول الطلاب والطالبات في الجامعة العمالية بطنطا وهي كالتالي:

1- شعبة العلاقات الصناعية :

- تقبل الحاصلين على الثانوية العامة والفندقية والصناعية والتجارية والزراعية نظام الثلاث سنوات .

- مدة الدراسة بالشعبة 4 سنوات تمنح بعدها درجة البكالوريوس.

2- شعبة التنمية التكنولوجية وتقبل الحاصلين علي الثانوية العامة والفندقية و الصناعية والتجارية والزراعية نظام الثلاث سنوات والثانوية الأزهرية.

الجامعة العمالية بطنطا.. المصروفات الدراسية

مصاريف الالتحاق بالجامعة العمالية بطنطا، شعبة التنمية التكنولوجية 4،920 جنيها للعام الدراسي، ومصاريف الالتحاق بالجامعة العمالية بطنطا شعبة العلاقة الصناعية 4،240 جنيها للعام الدراسي، ومصاريف شعبة الفندقة 3،515 جنيها للعام الدراسي.

الجامعة العمالية بطنطا.. مراحل الدراسة

توفر الجامعة العمالية بطنطا مرحلتين للدراسة بها:

المرحلة الأولى :

عباره عن عامين من الدراسة يحصل بموجبها الخريج على مؤهل فوق المتوسط تخصص تنمية تكنولوجية ميكانيكا أو تخصص كهرباء لشعبة التنمية التكنولوجية أو دبلوم فوق المتوسط تخصص علاقات صناعية في حالة اجتياز عامين الدراسة.

المرحلة الثانية :

في هذه المرحلة يحصل الخريج على درجة بكالوريوس رقابة الجودة أو بكالوريس إدارة الأعمال بعد اجتياز 4 أعوام دراسية

الجامعة العمالية بطنطا.. الأوراق المطلوبة

شهادة ميلاد كمبيوتر.

صورة من بطاقة الرقم القومي مع الأصل للإطلاع عليها.

عدد 6 صور شخصية.

صورة من شهادة الخدمة العسكرية بالنسبه للذكور حال تجاوز السن 19 عام.

أصل أو بيان درجات شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

نموذج 2 جند من مكتب البريد بالنسبة للطلاب الذكور الذين لا تتجاوز أعمارهم 19 عاما.