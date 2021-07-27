«آلاء» ابنة دمياط أولى الثانوية الفندقية: «الشيف شربيني مثلي الأعلى»

سعادة غامرة لم تكن تتوقعها الأولى على الثانوية الفندقية على مستوى الجمهورية، ابنة محافظة دمياط، «آلاء ريحان محمد اللاوندي»، التي حصدت المركز الأول، بعدما زفت «الوطن» إليها خبر تفوقها وحصولها على المركز الأول، حيث أطلقت الزغاريد بالإضافة إلى عدد من المقربين منها.

تروي الفتاة قصة تفوقها لـ«الوطن» قائلة: «لم أكن أتخيل حصولي على هذا المجموع، بعدما كلل الله تعبي بالنجاح والتوفيق، بمساعدة والدتي ووالدي اللذين كانا إلى جواري في كافة خطواتي»، مشيرةً إلى إصرارها على الالتحاق بالمدرسة الثانوية الفندقية، رغم حصولها على مجموع 255.5 درجة، من 280 درجة في الشهادة الإعدادية، يؤهلها للالتحاق بالثانوية العامة.

وأضافت الطالبة الأولى بقولها: «تخوفت من أن أبذل مجهوداً كبيراً في الثانوية العامة ولا أحقق ما أريده، كما أن هناك العديد من المجالات في التعليم الفني ليست متوفرة في الثانوية، لذا أردت شق طريق مختلف، وإثبات ذاتي، مستعينةً بالله، كما أحببت الدراسة الفندقية، وتخصصت في قسم المطبخ، كى أصبح شيف في يوم ما».

وعن الصعوبات التي واجهتها، قالت إنه «مع ظروف أحداث كورونا، واعتماد التعليم إلى حد كبير على التكنولوجيا، كنا نذهب إلى المدرسة 3 أيام فقط، أما باقى الدراسة فكانت عبر الإنترنت، وهو ما كان أمر صعب، حيث لم يكن متوفراً بصفة مستمرة، خاصةً وأن مواد التخصص صعب دراستها عبر الإنترنت».

وأضافت «آلاء» أن «أهم شئ أن يحب الطالب المجال الذي يدرسه، ويبذل قصارى جهده لإثبات ذاته»، معتبرة أن «الشيف شربيني» هو مثلها الأعلى، وتحلم بأن تصل لما وصل إليه يوماً ما، كما وجهت رسالة إلى الطلاب الذين حصلوا على الشهادة الإعدادية هذا العام، جاء فيها: «لا تجري وراء حلم الالتحاق بالتعليم الثانوي العام، المهم أنت حابب المجال ولا لا، وستبذل جهداً فيه أم لا»، كما وجهت الشكر والتقدير إلى والديها على مساندتهما لها لتحقيق هذا التفوق.

وحصلت «آلاء ريحان اللاوندي»، الطالبة بالمدرسة الفنية للشئون الفندقية والخدمات السياحية بمدينة رأس البر، في دمياط، على مجموع 549 درجة من أصل 570 درجة، بنسبة 96.32%، لتحتل المركز الأول على دبلوم المدارس الثانوية للشئون الفندقية والخدمات السياحية نظام الثلاث سنوات.