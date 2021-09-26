الذكرى الأولى لرحيل مطرب «شارع محمد علي».. قصة مرض ووفاة المنتصر بالله

هو «شلولو»، المطرب صاحب الصوت النشاز، في مسرحية «شارع محمد علي»، و«رمضان الخضري» في مسلسل «أرابيسك»، وصاحب إفيه «أخوك الصغنن حلاوة» في مسلسل «أنا وإنت وبابا في المشمش»، هو الفنان الراحل المنتصر بالله، الذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم، عن عمر ناهز 70 عاماً، بعد صراعه مع المرض الذي دام لـ 12 عاما، استطاع من خلال مشواره الفني أن يدخل قلوب الجماهير.

وفي السطور يستعرض «الوطن»، معاناة الفنان الراحل المنتصر بالله مع المرض.

الفنان المنتصر بالله يتحدث عن مرضه

قال الفنان المنتصر بالله إنه تعرض لجلطة في المخ، نتج عنها، دخوله في غيبوبة لمدة طويلة، تركت أثراً على الجانب الأيسر، مشيراً: «أشرفت على الموت وقتها نتيجة موت ثلاثة فصوص من المخ، وقال الأطباء لزوجتي، إنهم قدموا لي ما يستطيعون تقديمه، وكل ما تبقى هو على الله وحده».

وأضاف الفنان الراحل المنتصر بالله خلال لقاء سابق له: «أحمد الله أنني كنت في غيبوبة عميقة، ولم أستمع لكلام الأطباء، وإلا ساءت حالتي أكثر من ذلك»، لافتاً: «عند سماعي ذلك لما كنت استطعت تجاوز هذه الأزمة إلا بالصبر والرضا والقضاء بالقدر، وما زلت أتلقى العلاج».

عزيزة كساب تحكي التفاصيل الأخيرة في حياة زوجها

كانت تفاصيل حياته الأخيرة ترويها زوجته عزيزة كساب، من خلال لقاء سابق لها، حيث أوضحت أن زوجها زهد عن التواصل مع الآخرين، كما أوقف جلسات العلاج الطبيعي منذ فترة بسبب انتشار فيروس «كورونا»، ولم يعد يخرج من غرفته، وكان أغلب وقته يقضيه نائما.

شريكة العمر تحدثت أيضا عن حالة المنتصر بالله النفسية، «كان متأثر نتيجة لمكوثه في المنزل، لأنه غير معتاد على هذه الحياة، لأن حياته كانت مليئة بالحركة والنشاط الدائم»، كما أكدت أن أحفاده هم الشيء الوحيد الذي يخفف عن زوجها.