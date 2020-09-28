عمرو رمزي يطلق كليب جديد إهداء لروح المنتصر بالله

أطلق الفنان عمرو رمزي، أغنية "بحبك يامنتصر" إهداء للفنان الراحل المنتصر بالله، وذلك عبر حسابه بموقع "فيسبوك".

وعلق رمزي "المنتصر بالله، كل الحكاية أنه كان حاسس بالوحدة، اتجمع فنانين كبار اتفقوا علي حاجه واحده، حبهم للمنتصر بالله عملنا الغنوه دي من كام يوم وكنا بنسابق الزمن والمرض والموت نفسه عشان نسمعهاله في بيته ويشوف حته صغيره من حب الجمهور والفنانين ليه بس ملحقناش يمكن مسمعهاش معانا علي الارض، بس اكيد هو سامعها في السما".

وقال رمزي في تصريح سابق لـ"الوطن": "منذ فترة طويلة وأنا أفكر في عمل أغنية إهداء للفنان الكبير المنتصر بالله لأنني من عشاقه وبالفعل بدأت العمل على الأغنية من كلمات صالح الصيري ولحن تراثي وشارك فيها 4 أصوات جديدة أقدمهم للمرة الأولى من خلال الأغنية".

وأضاف عمرو: "الأغنية نفذتها وانتهيت منها منذ أسبوع وكنت أنتظر مقابلة الراحل المنتصر بالله لأني كنت أريد تصوير لقطات معه وكان منعني الفترة الماضية كورونا التي ظلت 6 أشهر، وكان صعب زيارته في تلك الفترة".

وتابع عمرو: لم أعمل مع المنتصر بالله ولكنني أحبه جدا، وكنت دائم السؤال عنه والاطمئنان عليه من رانيا ابنته بحكم صداقتنا.