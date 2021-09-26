غادة شلبي: السياحة المصرية تشهد رواجا كبيرا خلال الفترة المقبلة

علقت الدكتورة غادة شلبي، نائبة وزير السياحة والآثار للشؤون السياحية، على المبادرة التي أطلقها الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، واستقبل خلالها 60 سفيرًا من أجل مساعدة الوزارة في الترويج للاكتشافات المصرية، وما يجرى على مستوى افتتاح المتاحف الجديدة، قائلة إنه خطوة من خطى الوزارة التي تقتضي باستخدام قوة مصر الناعمة خارجيًا، وإبراز ما يحدث في مصر على أرض الواقع.

غادة شلبي: الممثل الدبلوماسي لمصر بالخارج الأقدر على الترويج للسياحة

وأضافت «شلبي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، والذي تقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، اليوم الأحد، أن السفراء المصريين في الخارج هم ذراع الدولة بالخارج، ودورهم في إبراز ما يحدث في مصر على أرض الواقع، «مهما حاولنا إحنا نغطي من حملات ترويجيه، مش هنقدر نغطي زي الممثل الدبلوماسي للبلد في الخارج».

إطلاق حملة دعائية بعنوان «عيون دول سفراء الاتحاد الأوروبي على مصر»

وأوضحت أنه وخلال اجتماع الوزير الأخير مع السفراء جرى عرض ما جرى بالوزارة من إنجازات من أجل جذب أكبر عدد ممكن من السائحين لزيارة مصر، لافته إلى أن الوزاراة قامت في مبادرة سابقه باصطحاب السفراء الأجانب في مختلف الاكتشافات الأثرية، وأثناء افتتاح المتاحف الأثرية الجديدة بشكل دائم ودوري، «وكمان عملنا حملة دعائية بعنوان عيون دول سفراء الاتحاد الأوروبي على مصر، عبر فيديو أشادوا خلاله بالإنجازات التي تمت في هذا القطاع».

وأكدت أن كافة المناطق الفندقية والسياحية مستعدة لاستقبال كافة أنواع السياحة الخارجية لمصر، كما وتلتزم جميعهم بالإجراءات الاحترازية التي فرضتها الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا، «بنأكد على التزامنا بصحة السائحين أثناء جولاتهم في مصر وحتى يعودوا إلى بلادهم بدون إصابات، ما يؤكد بأن مصر دولة أمنه».

تفعيل خدمة جديدة مع وزارة الاتصالات من أجل تنشيط السياحة

وأشارت إلى أنه وخلال الفترة المقبلة ستشهد السياحة المصرية رواجا كبيرا نظرًا لحالة الطقس المصرية الدافئة خلال معظم أوقات العام وخاصة في الشتاء، وهو الأمر الذي لا يتواجد لدى منافسينا، «الجو المصري ممتع خاصة في فصل الشتاء، ونتمنى أن الموسم اللي جاي يكون أفضل مما سبق».

وتابعت: «فعلنا خدمة جديدة مع وزارة الاتصالات، وأول ما السائح بيوصل مصر بتوصله رسائل نصية ترحب بهم وبنساعده على التواصل مع الوزارة ونستقبل استفساراته ومقترحاته».

واختتمت: «لو السائح وجد أية مشكلة متعلقة بعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية في أيًا من المتاحف أو الأماكن السياحية فضروري، يخبرنا لأن الوزير شدد على عدم التهاون بتطبيق أقصى عقوبة على الأماكن السياحية التي لا تطبق الإجراءات الاحترازية».