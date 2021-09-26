وزيرة التخطيط: زودنا استثمارات بعض القطاعات 200% خلال أزمة كورونا

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مصر حققت معدل نمو 5.6% قبل جائحة كورونا، وعندما حدثت الجائحة، كانت مصر من الدول القليلة على مستوى العالم، التي حافظت على معدل موجب للنمو، موضحةً: «لو حدثت هذه الأزمة في عام 2016، لكان الوضع مختلفًا عما أصبح عليه الآن، فالاقتصاد المصري أصبح أقوى من ذي قبل، وصار قادرا على مواجهة الصدمات، وزودنا استثمارات بعض القطاعات 200% خلال أزمة كورونا».

معدلات النمو وحدها ليست كافية

وأضافت السعيد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «90 دقيقة»، الذي يعرض عبر قناة «المحور»: «النمو وحده لا يكفي، لكن يجب أن ينعكس على توفير فرص تشغيل، وما حدث في مصر أن كل قطاعاتها حققت نموا كبيرا مثل الزراعة والتشديد والبناء والصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات».

زيادة المرتبات والمعاشات رغم تداعيات كورونا

وتابعت، أن هذا الأمر يرجع إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي، وهو ما وفّر لمصر مساحة مالية لدعم الاقتصاد، فبينما قللت بعض الدول الإنفاق، كان لدى مصر فائض مكنها من ضخ المزيد من الاستثمارات التي قُدرت بنحو 200% في بعض القطاعات، كما جرى زيادة المرتبات والمعاشات، وتأجيل المدفوعات للقطاعات المأزومة.

وأكدت، أن أثر الأزمة على الاقتصاد المصري كان أقل بكثير من عدد كبير من الدول، إذ أن الدولة المصرية تعمل على تطوير كل القطاعات وتساندها: «النشاط الاقتصادي استمرّ في العمل» ولم تتوقف عجلة الإنتاج.