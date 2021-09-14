هالة السعيد: تقرير التنمية البشرية يعكس قدرة مصر على إتاحة البيانات

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن إنتاج تقارير التنمية البشرية حول العالم يسهم في تعزيز القدرات الوطنية على جمع وتحليل البيانات ذات الصلة بالتنمية البشرية، حيث تعمل هذه التقارير على تحويل أهداف الحد من الفقر والتنمية البشرية إلى معايير وخطط ونهج للعمل الوطني والإقليمي والدولي.

وزيرة التخطيط: التقارير تقدم توصيات تثير الحوار بين شركاء التنمية

وأضافت «السعيد» خلال كلمتها في فعالية إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام الحالي 2021، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن هذه التقارير تقدم توصيات تثير الحوار بين شركاء التنمية وتزيد الوعي بقضية التنمية البشرية، مشيرة إلى أن مفتاح العمل لتقرير التنمية البشرية هو الشراكة، إذ أنها حاضرة بقوة في عنوان التقرير «التنمية حق الجميع»، فالجمع يفيد التشارك في جهود التنمية وعوائدها كما أن الشراكة حاضرة بمفهومها من خلال علاقة التعاون التنموي الوثيق والممتد مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، أحد أهم منظمات وبيوت الخبرة التنموية على مستوى العالم، وهي حاضرة أيضا بآلياتها من خلال نخبة الخبراء وفرق العمل المحايدة ممن أثروا التقرير بأفكارهم.

هالة السعيد: التقرير يرصد حالة التنمية بمصر بتحدياتها وإنجازاتها

وتابعت: «وها نحن بفضل هذه الشراكات نصل إلى حيث نقف اليوم على بُعد 11 عاما من آخر تقرير أعد لهذا الغرض، وعلى مسافة 9 أعوام من استراتيجية مصر 2030، حيث يعكس التقرير قدرة الدولة المصرية وحرصها على إنتاج البيانات وإتاحتها، كما يتناول التقرير بعمق جميع قضايا التنمية وشواغلها بما يجعله بمثابة الراصد الدقيق لحالة التنمية في مصر بتحدياتها وإنجازاتها».