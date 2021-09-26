«التجارة»: 1279 حملة تفتيش على المصانع خلال أغسطس

كشف تقرير تلقته نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، حول مؤشرات أداء مصلحة الرقابة الصناعية، عن أغسطس الماضى، أن المصلحة نفذت 1279 حملة تفتيشية على المصانع والمراجل والآلات الحرارية، و1980 دراسة فنية متخصصة منها 285 فى السماح المؤقت والدروباك، و1682 متنوعة، و13 «مستلزمات إنتاج». وقالت وزارة التجارة، فى بيان اليوم، إن المصلحة منحت تراخيص لـ91 مرجل بخار وآلة حرارية، وتم اعتماد 78 مركز خدمة وصيانة خدمات ما بعد البيع، كما نفذت 45 حملة رقابية موسمية، تضمنت التفتيش على 124 مصنعاً.

وقال المهندس عبدالرؤوف أحمدى، رئيس المصلحة، إنها تقوم بدور محورى فى تعزيز منظومة الرقابة على المصانع وعمليات التصنيع للتأكد من مدى التزامها بتطبيق أعلى معايير الجودة المعتمدة محلياً وعالمياً، بما يسهم فى حماية المواطنين من عمليات الغش الصناعى، والحفاظ على سمعة المنتج المصرى محلياً وعالمياً، مشيراً إلى الحرص على الارتقاء بجودة وتنافسية المنتج المصرى لتوفير منتجات آمنة بالأسواق المحلية وزيادة مساهمة الصناعة الوطنية فى الصادرات. وأضاف «أحمدى» أن حملات التفتيش والرقابة تضمنت 124 مصنعاً فى الصناعات المعدنية، والكيماويات، والنسيج، والمبيدات، والكمامات، والأعلاف، والمنتجات الورقية، والأسمدة الكيماوية، وأسطوانات الغاز والأسمنت.