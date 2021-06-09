وزارة التجارة والصناعة: إنشاء 3 مدن صناعية جديدة في آخر 3 سنوات

حظي قطاع الصناعة على مدى السنوات السبعة الماضية، باهتمام غير مسبوق من الإدارة المصرية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أولى هذا القطاع أولوية رئيسية ليس لكونه قاطرة التنمية الاقتصادية في مصر فحسب وإنما لأنه أحد أهم الدعائم لتحقيق الاستقرار الاجتماعي من خلال توفير فرص العمل وتشغيل الشباب وزيادة دخل المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.

وكشف بيان وزارة التجارة والصناعة، عن أنه تم منح موافقات وتراخيص لإنشاء مصانع جديدة وتوسعات بمصانع قائمة بلغ إجماليها 17.140 ألف منشأة صناعية بتكلفة استثمارية تصل إلى 44 مليار جنيه وتتيح 140 ألف فرصة عمل، خلال الفترة من يونيو 2014 حتى صدور قانون 15 لسنة 2017 الخاص بتيسير إجراءات منح التراخيص.

وشملت الموافقات كافة محافظات الجمهورية وذلك في عدد من الأنشطة ومنها الصناعات الهندسية والإلكترونية والكهربائية والغذائية والمشروبات ومواد البناء وخزف وصيني وحراريات وغزل ونسيج وملابس وجلود وصناعات تحويلية وكيماويات.

وعلى مدار الثلاث سنوات الماضية وتحديداً منذ عام 2017، كانت البداية لإنشاء وتنفيذ مدينة الجلود بالروبيكي بمساحة تبلغ 506 أفدنة، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى، ومدينة الأثاث الجديدة بدمياط على مساحة 331 فدانا والتي تم افتتاحها، وكذلك افتتاح مدينة الدواء بمنطقة الخانكة على مساحة 180 ألف متر مربع بالإضافة إلى افتتاح المرحلة الأولى من مجمع صناعات الغزل والنسيج بمنطقة الروبيكي على مساحة 430 فدانا.

وتم إنشاء 5 مناطق صناعية بنظام المطور الصناعي بواقع 3 مناطق صناعية بمدينة السادات ومنطقتين بمدينة العاشر من رمضان بإجمالي 646 قطعة أرض وتبلغ مساحتها الإجمالية 9.7 مليون متر مربع أراضي صناعية مرفقة، وتبلغ استثماراتها المتوقعة 23 مليار جنيه وتوفر 37 ألف فرصة عمل.

وكشفت الوزراة، عن أنه يجري حالياً إنشاء 100 هنجر لصناعة الجلود والصناعات المغذية بالمرحلة الثالثة بمدينه الجلود بالروبيكي على أن تكون منطقة متكاملة تشمل أرض معارض ومبنى إداري ومركز تكنولوجيا ومركز تدريب ومحلات تجارية ومخازن وورش على مساحة 78 فدان وتم الانتهاء من 65٪ من الإنشاءات.

وفيما يتعلق برخص التشغيل والبناء والسجل الصناعي قامت الهيئة بمنح 48.989 رخصة تشغيل و5245 رخصة بناء و40.74 شهادة سجل صناعي وذلك منذ صدور قانون تيسير إجراءات منح التراخيص في يونيو 2017 وحتى نهاية ابريل 2021.