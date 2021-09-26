هيئة الدواء تسحب نوع حقن من الصيدليات: غير مطابقة للمواصفات

أصدرت هيئة الدواء المصرية منشورا دوريا رقم 26 لسنة 2021 بشأن ضبط وتحريز ما يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية من مستحضر إيبوتين 4000 حقن تشغيلة رقم 0721217 لأنه غير مطابق للمواصفات، ويستخدم هذا المستحضر لعلاج فقر الدم وإنتاج خلايا الدم الحمراء.

سوق الدواء

يأتي ذلك في إطار خطة إجراءات تنظيم السحب العشوائي للعينات التي تقوم بها إدارة التفتيش الصيدلي بهيئة الدواء، حيث تسحب الهيئة بصفة دورية عينات عشوائية من سوق الدواء بهدف التأكد من سلامة وجودة ومأمونية الأدوية من خلال تحليلها بمعامل الهيئة، وتبين من تحليل العينة أنها غير مطابقة للمواصفات من حيث التحليل الكيميائي.

استرجاع الموجود بالصيدليات

وأرسلت الهيئة منشورا للشركة المنتجة وشركات التوزيع يتضمن تجميد الأرصدة الموجودة لديهم من المستحضر، وطالبتهم باسترجاع ما تم بيعه للصيدليات بجميع محافظات جمهورية مصر العربية مرة أخرى لمخازن الشركة، كذلك القيام بإبلاغ إدارات الصيدلة بمديريات الشؤون الصحية بالمحافظات بالأرصدة والمرتجعات.