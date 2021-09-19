منها البيتادين.. هيئة الدواء ترصد 5 منتجات مغشوشة خلال سبتمبر.. اعرفها

تداوم هيئة الدواء المصرية على الرصد المستمر والمتتابع لسوق الدواء المصري بشكل يوازي عمل الحملات الرقابية والتفتيشية وسحب عينات إضافية من الأدوية الموجودة في الأسواق لتحليلها، وهو ما يأتي في إطار دورها الرقابي، وجهودها لمتابعة وضبط سوق الدواء المصري، ومكافحة تهريب الأدوية من الخارج، أو غشها وتقليدها، بالتعاون والتنسيق الفاعل مع كل مؤسسات الدولة، ورصدت الهيئة خلال النصف الأول من شهر سبتمبر، تداول تشغيلات مغشوشة لـ5 من المستحضرات الدوائية، وفور الرصد أصدرت الهيئة منشور «غش تجاري»، يقضي بضبط وتحريز ما يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية من هذه التشغيلات.

المستحضرات المغشوشة

وقالت هيئة الدواء المصرية، في منشور وجهته للصيدليات والوحدات الحكومية، إن التشغيلة من مستحضر «ألفاكارينو نقط»، مغشوشة ومقلدة للمنتج الأصلي، وحدد المنشور أهم الآليات التي تمكن مقدمي الخدمة الصحية من تمييز العبوة الأصلية من المغشوشة.

كما رصدت الهيئة بدء تداول تشغيلة مغشوشة لأحد المحاليل المطهرة، وهو مستحضر «بيتادين»، وفور الرصد أصدرت الهيئة منشور «غش تجاري»، يقضي بضبط وتحريز ما يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية من هذه التشغيلة، وقالت هيئة الدواء، في منشور وجهته للصيدليات والوحدات الحكومية، إن التشغيلة التي تحمل رقم (P0909064 إنتاج 4/2020)، من مستحضر «بيتادين» مغشوشة ومقلدة للمنتج الأصلي، وحدد المنشور أهم الآليات التي تمكن مقدمي الخدمة الصحية من تمييز العبوة الأصلية من المغشوشة.

وتمكنت هيئة الدواء المصرية، من اكتشاف تداول عدد ثلاث مستحضرات تجميل مغشوشة ومقلدة للمنتجات الأصلية المملوكة لشركة «فارماتيك»، وفور الرصد أصدرت الهيئة منشور «غش تجاري» يقضي بضبط وتحريز ما يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية من تلك المنتجات، وقالت الهيئة في منشورها إن الثلاث مستحضرات هي «smartec – pura dor cream» ويحمل رقم تسجيل (55806/2020)، وكذلك «Emadel hair lotion»، ويحمل رقم تسجيل (55460/2020)، و«Lastrous hair serum» ويحمل رقم تسجيل (51883/2019)، وذلك بناء على إفادة من شركة «فارماتيك» بعدم قيام المصانع المنتجة لهذه المستحضرات بتصنيع منتجات الشركة حتى تاريخه.

وحرصت الهيئة على توزيع المنشورات على كافة المؤسسات الصيدلية، مع متابعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المؤسسات الصيدلية في حال عدم وجود فواتير شراء لهذه المستحضرات المغشوشة، وضد الجهات الموردة في حالة وجود تلك الفواتير، مشددة على المضي قدما في هذا الدور الرقابي، بهدف المتابعة المستمرة الخاصة بسلامة الدواء التي يستحقها المواطن المصري، والنهوض بمنظومة الدواء في مصر.

وتشجع هيئة الدواء المصرية المواطنين نحو تعزيز تواصلهم مع ممثلي الهيئة على منظومة «البلاغات والاستفسارات» الخاصة بالهيئة على موقعها الإلكتروني www.edaegypt.gov.eg، وكذلك على منظومة الشكاوى الحكومية لمجلس الوزراء على www.shakwa.eg.

يأتي ذلك في إطار سعي هيئة الدواء المصرية إلى تعزيز مفاهيم ضمان فاعلية وجودة ومأمونية الدواء، وإحكام نظم الرقابة والمتابعة لضبط سوق الدواء المحلي بدءا من الإنتاج وحتى الوصول للجمهور.