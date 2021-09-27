«القوى العاملة» و«أيوك» تبحثان سبل تدريب الفنيين على الصحة المهنية

التقى محمد سعفان وزير القوى العاملة، بمكتبه بديوان عام الوزارة ماسمليانو فالنتي مدير الموارد البشرية والخدمات بشركة أيوك للنفط (IEOC)، التابعة لشركة إيني الإيطالية، والتى تعمل في مجال البحث والاستكشاف عن النفط في مصر، لبحث سبل التعاون بين الوزارة والشركة في مجال التدريب على السلامة والصحة المهنية للفنيين والمهندسين الراغبين في العمل بالشركات فى قطاع البترول.

وأكد وزير القوي العاملة، حرص الوزارة على التعاون مع كل الشركات العاملة في مختلف القطاعات داخل الأراضي المصرية خاصة في مجال التدريب المهني، والتدريب على أنشطة السلامة والصحة المهنية لتأهيل الشباب المصري على أعلى مستويات التدريب فى مختلف قطاعات العمل.

«سعفان»: تأهيل الشباب للالتحاق بسوق العمل داخل وخارج مصر

وأشار الوزير إلي أن عملية التدريب سيتم إعدادها لتأهيل الفنيين وغيرهم من الشباب للالتحاق بفرص عمل داخل مصر أو خارجها، وتوفير فرص عمل جديدة ، من خلال بروتوكول تعاون مع العديد من الشركات.

وأضاف الوزير، أنه سيتم إعداد إطار عام للتدريب وفق هذا البروتوكول، بعد دراسة تحليلية وافية عن قطاعات العمل فى البترول والصناعة وغيرها، وتحديد الوظائف المستهدفة من التدريب، وكذلك حول البرامج التدريبية التي سيتم تقديمها للشباب، وتم ترجمتها فى بنود هذا البروتوكول، خاصة وأن هناك احتياج ملح للتدريب فى مجال السلامة والصحة المهنية فى الفترة الحالية من خلال دورات تدريبية مكثفة للفنيين الراغبين فى الالتحاق بمهنة فى هذه القطاعات بالتعاون مع الشركة كنوع من المشاركة المجتمعية منها لخدمة للشباب المصري .

ونوه الوزير إلى أن بدء المرحلة الأولى من هذا التدريب، سيكون بمثابة عامل جذب للشباب للإقبال على تلقي ذلك التدريب فى هذا المجال، وبالتالي ستحقق أفضل النتائج المرجوة مع توفير خلفية علمية من خلال التواصل مع الجامعات والمعاهد التى تقوم بالعمل فى القطاعات المحددة وفق بروتوكول التعاون، خاصة في إطار دخول مصر أسواق عمل جديدة فى الدول العربية المختلفة ستحتاج لتلك العناصر المدربة ليكونوا جزء من عوامل نموها وازدهارها.

«فالنتي»: حريصون على تدريب الشباب المصري

من جانبه، أثنى ماسمليانو فالنتي مدير الموارد البشرية والخدمات بالشركة، على الأفكار المبتكرة التي تم تقديمها حول تدريب الشباب وتأهيلهم للعمل في قطاع البترول والصناعة، مبدياً استعداد وحرص الشركة للتعاون مع الوزارة لتوفير ذلك التدريب من خلال بروتوكول تعاون مشترك لخدمة الشباب المصري الراغب فى العمل داخل القطاع.

وأكد «فالنتي»، دور وزارة القوى العاملة المهم في تسهيل عمل الشركات العاملة في قطاع البترول وغيره من القطاعات، واهتمامها الدائم باستمرار عملية الإنتاج في مختلف القطاعات، ومدها بالعنصر البشري المدرب على أعلى المستويات.