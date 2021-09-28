نجوم هوليوود «مفلسون» بسبب النفقات الباهظة.. مطعم طرد نيكولاس كيدج

أثار المظهر الأخير للنجم الأمريكي نيكولاس كيدج بعد واقعة طرده من أحد المطاعم الكبرى من لاس فيجاس، حالة من الحزن لدى الجمهور لما وصل له حال النجم الهوليودي بعد حالة الإفلاس التي وصل لها بسبب الديون.

ولم يكن نيكولاس كيدج هو النجم الأمريكي الوحيد الذي يعاني من الإفلاس، حيث يقف الفنان جونى ديب على حافة الإفلاس بعد كان ضمن قائمة الممثلين الأعلى أجرا على مستوى العالم، ولكنه في الفترة الأخيرة واجه أزمة مالية فقد بسببها جزءا كبيرا من ثروته التي تصل إلى 650 مليون دولار، نتيجة سوء الإدارة المالية، وذلك وفقا لما نشرته مجلة «آس».

ثروة جوني ديب تتقلص من 650 مليون دولار إلى 15 مليون دولار

ولكن خسر جزءا كبيرا من ثروته بعد ما تراكمت عليه ديون بقيمة 100 مليون دولار لعدم دفع ضرائبه، اكتشف ديب أن الضريبة المفروضة عليه لم يتم دفعها عنه لمدة 17 عامًا، ما يعني أن ديونه من الضرائب المتأخرة تصل إلى 100 مليون دولار، وذلك بالإضافة إلى انخفاض دخله بعد الأزمة الأخيرة مع زوجته الماضية آمبر هيرد، لتبلغ ثروته الحالية 15 مليون دولار.

ولكن طريقة إنفاق «ديب» كان لها جزء كبير في خساراته حيث اشترى 14 منزلاً و45 مركبة ويختًا بقيمة 18 مليون دولار، بالإضافة إلى شراء جزيرة خاصة تبلغ مساحتها 45 فدانًا في جزر الباهاما مقابل 6.3 مليون دولار.

وتتسع القائمة لتشمل الملاكم الشهير مايك تايسون الذي وصلت ثروته لأكثر من 400 مليون دولار خلال مهنته في الملاكمة، كان معروفًا أيضًا بطريقته الفخمة في الحياة حيث كان يصرف أموالًا ضخمة على الزينة والقصور والمركبات الرياضية والحفلات، فقد احتفظ بالنمور السيبيرية كحيوانات أليفة، ولكن في 2003 واجه أزمة في الالتزام بنفس نمط الحياة، لتصل ثروته في الوقت الحالي لـ 15 مليون دولار.

ليندسي لوهان أفقر المشاهير بثروة 800 ألف دولار

أما الممثلة الأمريكية ليندسي لوهان التي وصل صافي ثروتها وهي في الـ 18 من عمرها إلى 30 مليون دولار، تعاني الآن من كونها واحدة من أفقر المشاهير، حيث تقدر ثروتها الآن بـ 800 ألف دولار فقط.