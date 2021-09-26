قبل ظهوره الأخير.. كيف تحول نيكولاس كيدج من نجم إلى «مشرد مخمور»؟

أثار الظهور الأخير للنجم الأمريكي نيكولاس كيدج حالة من الذهول لدى معجبيه في جميع أنحاء العالم، حيث انتشرت صوره أثناء طرده من أحد المطاعم الفاخرة في لاس فيجاس، بعد ما ظنه العاملون رجلا مشردا.

الظهور الأخير لنيكولاس كيدج في لاس فيجاس: «مشرد مخمور»

تناقلت وسائل الإعلام العالمية مقطع الفيديو والصور التي نشرتها صحيفة «ذا صن» الإنجليزية، للنجم نيكولاس كيدج وهو يتم دفعه إلى الشارع حافي القدمين بعد ما دخل في مشاجرة مع العاملين في المطعم، الذين لم يتعرفوا على الممثل الحاصل على جائزة أوسكار واعتقدوا في البداية أنه رجل مشرد مخمور، وبعد تعرفهم عليه قاموا بطلب الأمن بعد ذلك.

وتساءل الجمهور كيف انتهى الحال بواحد من أهم نجوم هوليوود، ليكون مشردا مخمورا بتلك الصورة، حيث أفادت تقارير بإن نيكولاس كيدج تمكن من إنفاق ثروته البالغة 150 مليون دولار، على بعض الأشياء الغريبة، وذلك وفقا لما نشرته صحيفة «ديلي ميرور».

وأشار التقرير إلى أن النجم البابغ من العمر 57 عاما، كان أحد أكثر الممثلين ربحًا في هوليوود من خلال بطولة أفلام شهيرة منها «Con Air» و«Face / Off» و«Ghost Rider»، وبالرغم من ذلك أصبح في النهاية مديونًا بعد إنفاق مبالغ غامضة من ثروته على بعض الممتلكات الغريبة، بحلول عام 2009 أصبح غارقًا في الديون وكان مديناً لخدمة الإيرادات الداخلية بمبلغ ضخم قدره 6.3 مليون دولار.

نيكولاس كيدج اشترى جمجمة ديناصور بـ300 ألف دولار

وبحلول سن الأربعين، كان قد أنفق ما يكفي من المال ليجعل نفسه مفلسًا وألقى باللوم إلى محاسبه، ولكن تم الكشف عن الأشياء الأكثر غرابة التي اشتراها الممثل الأمريكي منها جمجمة ديناصور عمرها 67 مليون سنة مقابل 300 ألف دولار، كما اشترى الممثل قلعة بافارية من القرن الحادي عشر في ألمانيا مقابل 8 ملايين دولار.

وتتسع قائمة المشتريات لتشمل جزيرة مساحتها 40 فدانًا جنوب ناسو، ودفع مبلغًا ضخمًا قدره 7 ملايين دولار، واشترى نيكولاس كيدج منزلًا مسكونًا ينتمي إلى القاتل المتسلسل مدام ديلفين لاوري مقابل 3.45 مليون دولار.

وكان الممثل الأمريكي يمتك 50 سيارة نادرة وحوالي 30 دراجة نارية، جاءت واحدة من أغلى سياراته في شكل سيارة لامبورجيني اشتراها عام 1997 مقابل 450 ألف دولار، لقد أنفق مليون دولار، على سيارة «فيراري إنزو» أيضًا وكان لديه حوالي تسع سيارات «رولز رويس»، أربعة يخوت بقيمة أغلى منها 20 مليون دولار.

واشترى نيكولا كيدج أيضًا شاهد قبر على شكل هرم يبلغ ارتفاعه تسعة أقدام، قيل إنه يأمل أن يُدفن بداخله عند وفاته.