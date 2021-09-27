افتتاح مركز النسيج الابتكاري للوصول لمنتجات وطنية تدعم التصنيع المحلي

افتتح الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور محمد هاشم، رئيس المركز القومي للبحوث، مركز النسيج الابتكاري، أحد أهم مخرجات التحالف القومي للمعرفة والتكنولوجيا في مجال النسيج، وأحد التحالفات بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، من خلال برنامج التحالفات التكنولوجية، وهو البرنامج الأول والأكبر على الإطلاق الذي يعتمد على طرق علمية سليمة تستند إلى خبرات وتجارب الدول المتقدمة، لربط البحث العلمي بالصناعة، للوصول إلى منتجات وطنية تعمل على تخفيف العبء عن كاهل الدولة.

وشهد الافتتاح الدكتور ياسر رفعت، نائب وزير التعليم العالي لشؤون البحث العلمي.

ويبلغ عدد التحالفات بالأكاديمية 18 تحالفا، بتمويل 230 مليون جنيه، وبمشاركة أكثر من 150 مؤسسة، ما بين شركات صناعية وشركات صغيرة ومتوسطة وجامعات ومراكز بحثية ومؤسسات مجتمع مدني.

التحالفات التكنولوجية

وقال الدكتور محمود صقر، إن التحالفات التكنولوجية هي كلمة السر وراء تعميق التصنيع المحلي، مشيرًا إلى أن الأكاديمية أنشأت تحالفًا وطنيًا بتمويل يصل إلى 13 مليون جنيه، لتعميق التصنيع المحلي لصناعة المنسوجات في مصر، بهدف تقديم حلول ابتكارية في مجال النسيج والأقمشة التقنية، مشيدا بدور تحالف النسيج بقيادة الدكتور تامر حمودة، أستاذ مساعد بقسم أبحاث النسيج بالمركز القومي للبحوث، والباحث الرئيسي لهذا التحالف، وشركاء التحالف المكتمل الأركان المكون من كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان، مركز تطوير النسيج بوزارة التجارة والصناع، مركز بحوث الفلزات شركة مكارم تكس، مؤسسة النجار، مؤسسة «الحصن للمنسوجات»، و«تريكو جروب-فابريك فالي»، وشركة «ديفيجن إكس»، ومؤسسة «أوتاد».

مركز تكنولوجيا النسيج الابتكاري

وأضاف أن مركز تكنولوجيا النسيج الابتكاري، الذي تم تأسيسه وتجهيزه بوحدات إنتاج نصف صناعية، هو المركز الأول والوحيد في مصر المتخصص في إنتاج وتنفيذ النماذج النصف صناعية في مجال النسيج والأقمشة التقنية، كما يمكن من خلاله تحويل النماذج الأولية إلي منتجات نهائية والدخول في شراكات أو إنشاء شركات منبثقة لتسويق هذه المنتجات، بالإضافة إلى العمل علي تنفيذ نماذج أولية لمنتجات جديدة مثل منتجات نسجيه ذكية قابلة للتحلل لتعبئة الخضروات والفاكهة للتقليل من استخدام المنتجات البلاستيكية، ومواكبة الاتجاهات العالمية، وأقمشة تقنية ذات خصائص راحة خاصة تصلح لأقمشة فرش كراسي السيارات، وأقمشة إلكترونية تستخدم في تصنيع ملابس ذات تدفئة ذاتية، ومنتجات مركبة تصلح لنقل الغازات والسوائل، وملابس حماية للأطباء والأطقم الطبية، وماسكات الوجه للحماية من الفيروسات، وملابس ضاغطة للرياضين، ضمادات طبية خاصة، استغلال المخلفات النسيجية وإعادة تدويرها لتطبيق الاتجاه العالمي نحو الاقتصاد الدائري.

صناعة النسيج

وفي سياق متصل، أشاد الدكتور تامر حمودة، منسق أعمال التحالف بدور أكاديمية البحث العلمي في توطين صناعة النسيج والأقمشة التقنية من خلال هذا التحالف.

وعن مركز النسيج الابتكاري قال إنه من أهم مخرجات التحالف لما يقوم به من بحوث وتطوير وتنفيذ النماذج الأولية للعديد من المنتجات النسيجية في المركز القومي للبحوث، حيث يشتمل على الآلات والماكينات اللازمة لإنتاج النماذج الأولية أو العينات، التي تستهلك كمية صغيرة جدا من المواد الخام، مما يقلل من تكلفة الإنتاج، بالإضافة إلى تقليل الوقت اللازم لإنتاج نموذج أولي صغير جدا، مقارنة باستخدام آلات الإنتاج التقليدية، وكذلك إتاحة الفرص لطلاب (البكالوريوس والدراسات العليا) بتنفيذ مشاريع تخرجهم بسهولة وتكلفة قليلة.

وأشار إلى أن المركز التكنولوجي، يقوم بعمل دراسات تسويقية لتسويق المخرجات البحثية، بالإضافة إلى تقديم خدمة منخفضة التكاليف للأعضاء المشاركين والمؤسسين وكذلك الأولوية في الاستفادة من الإمكانيات التي سيتم توافرها بالمركز، ويتمثل مجال عمل المركز التكنولوجي أيضا في البحث والتطوير في مجال النسيج التقليدي والنسيج التقني، تقديم خدمات استشارية، عقد دورات تدريبية، تقديم خدمات فنية وتصنيعية من خلال الماكينات المتوفرة بالمركز التكنولوجي والاختبارات الفنية المعتمدة.