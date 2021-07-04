تركيا وإيطاليا والجزائر على رأس قائمة كبار مستوردي المنسوجات المصرية

كشف بيانات صادرة عن المجلس التصديرى للغزل والمنسوجات والمفروشات المنزلية، أن الأسواق التركية جاءت على رأس قائمة أهم الدول المستوردة للغزل والمنسوجات المصرية، بنسبة تصل إلى 32.5 % من إجمالي الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية.

وأظهرت البيانات أن إيطاليا حلّت في المركز الثاني بنسبة 11.1 %، ثم الجزائر في المركز الثالث بنسبة 7.4 % من إجمالي صادرات القطاع.

وسجلت قيمة الصادرات من الغزول والمنسوجات للسوق التركية في الربع الأول من العام الحالي نحو 68.3 مليون دولار، وللسوق الإيطالية ما قيمته نحو 23.3 مليون دولار ، وللسوق الجزائرية ما قيمته 15.6 مليون دولار.

فيما أوضحت بيانات المجلس أن أسواق السعودية، وتونس، وألمانيا، ونيجيريا، والأردن، والصين ، وأمريكا، وسوريا، والمغرب، وبولندا، واليمن، وإنجلترا، جاءت في المراكز التالية على ترتيبها كأهم الأسواق المستوردة للمنتجات المصرية من الغزول والمنسوجات والمفروشات، التي تتمتع بميزات تنافسية كبيرة تجعلها قادرة على الوصول لأكبر الأسواق العالمية.

وكان المجلس التصديري للغزل والمنسوجات والمفروشات المنزلية عقد قبل أيام اجتماعا برئاسة محمود أمين وكيل المجل؛ لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالقطاع، ومنها الموقف التصديري، خلال المرحلة الحالية والخطط المستقبلية في ظل الظروف التي تواجه القطاع نتيجة تداعيات فيروس كورونا.

وكشفت بيانات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، أن إجمالي صادرات الغزول والمنسوجات، حققت خلال الفترة من يناير إلى مايو الماضيين نسبة نمو وصلت في جملتها إلى 18% عن نفس الفترة من العام الماضي 2020، حيث جاءت أعلى نسبة نمو في الصادرات إلى الدول العربية والولايات المتحدة الأمريكية، في حين حافظت الصادرات لإفريقيا «بدون الدول العربية» على مستوياتها، التى حققتها نفس الفترة من العام الماضي، وكانت نسبة الانخفاض تتمثل في الصادرات للدول الأوروبية.