اليوم حظر ملايين الهواتف من استخدام تطبيقات «جوجل».. أبرزها «يوتيوب»

قال موقع «the sun» البريطاني، إنه سيتم حظر ملايين الهواتف من استخدام خدمات «جوجل»، مثل خرائط Google وYouTube وGmail كجزء من تحديث ضخم اليوم.

وأكد «جوجل» على أن بعض أجهزة Android، ستفقد إمكانية الوصول إلى التطبيقات الشائعة، ما لم يقم المستخدمون بتحديث هواتفهم أو شراء هاتف محمول جديد بسرعة، وسيتم حظر ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم من البرنامج اليوم.

وأضاف الموقع أن شركة «جوجل» Google، أعلنت الموعد النهائي في منشور قصير على موقعها على الإنترنت، وقالت إنها تخطط لمنع المستخدمين من تسجيل الدخول باستخدام حساب Google الخاص بهم على الأجهزة التي تستخدم Android 2.3.

طريقة الاستمرار في استخدام خدمات «جوجل»

ولمواصلة استخدام هذه التطبيقات، ستحتاج إلى ترقية هاتفك الذكي إلى Android 3.0، ويمكن القيام بذلك من خلال التوجه إلى إعدادات جهازك والنقر على النظام «متقدم» وتحديث النظام.

ومع ذلك، نظرًا لعدم قدرة جميع الأجهزة التي تعمل بنظام Android 2.3 على الانتقال إلى الإصدار التالي، سيتم حظر بعض المستخدمين إلى الأبد اعتبارًا من اليوم، وسيجد أي شخص يستخدم جهازًا يقوم بتشغيل البرنامج أنه غير قادر على تسجيل الدخول إلى حساب Google الخاص به.

وأعلن الموقع أن المستخدم سيجد رسالة «خطأ في اسم المستخدم وكلمة المرور»، حتى لو قاموا بتوصيل بيانات الاعتماد الصحيحة، وستؤدي محاولة إضافة حساب تقويم Google أو حساب Gmail إلى قائمة الإعدادات بالجهاز إلى نفس الخطأ.

برامج «جوجل» التي سيتم وقفها

وستتوقف أيضًا تطبيقات Google الشائعة الأخرى عن العمل، بما في ذلك YouTube و Google Play Store و Google Maps و Gmail وتقويم Google والمزيد.

وقالت Google إنها تسحب دعمها للمنصة كجزء من جهودنا المستمرة للحفاظ على أمان مستخدمينا، ويسقط عملاق البحث في كاليفورنيا بشكل منتظم دعمه للإصدارات القديمة من برنامج Android حيث يقوم بإصدار إصدارات جديدة.

ذلك لأن الإصدارات القديمة من أنظمة التشغيل أكثر عرضة للأخطاء والمتطفلين.

وفي فبراير 2017، علقت Google مدفوعات Google Pay اللاتلامسية من العمل على الهواتف التي تعمل بنظام Android 2.3.