خطوات تقديم الضرائب في جوجل أدسنس بمصر

أعلنت أمس مصلحة الضرائب، قرارًا بتنفيذ دفع ضريبة القيمة المضافة على التجارة الإلكترونية بنسبة 10% من الأرباح، والمقررة على «البلوجر واليوتيوبرز» اللذين يتجاوز دخلهم 500 ألف جنيه سنويًا، ومن المرجح أن يتم خصم أرباح اليوتوبرز من خلال ضرائب جوجل أدسنس في مصر، التي تتم بالتنسيق مع شركة جوجل العالمية.

ضرائب جوجل أدسنس في مصر

وقال مصدر بمصلحة الضرائب، إنه من المرجح أن يتم تنفيذ اتفاق مع شركة جوجل الأمريكية، لجميع اليوتيوبرز ومنشئي المحتويات المرئية عبر «يوتيوب» في دول العالم، لإخضاعهم لضريبة تخصم من الأرباح.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن جوجل، أعلنت في بيان رسمي، أن منشئي المحتوى من اليوتيوبرز، الذين لا يقيمون في أمريكا ستتولى الشركة مسؤولية إخضاعهم لاقتطاع ضريبي في الولايات المتحدة أو خصومات من أرباحهم الشهرية، لافتًا إلى أنه من المتوقع تنفيذ نفس الاتفاق مع شركة جوجل ومصلحة الضرائب المصرية.

وأشارت «جوجل» إلى تراوح معدلات الاقتطاع الضريبي بين 0 و30 في المائة على الأرباح التي تحققها من منشئي المحتوى على السوشيال ميديا وتعتمد على ما إذا كان لبلدك علاقة معاهدة ضريبية مع الدولة التى يقيم فيها البلوجر أو اليوتيوبرز.

ضرائب جوجل أدسنس في مصر

هي خدمة تديرها Google تمكّن منشئي المحتوى من تحقيق الدخل من كل ما ينشرونه على النظام الأساسي.

خطوات تقديم بيانات ضرائب اليوتيوب في جوجل أدسنس

وأعلنت «جوجل» عن خطوات تقديم بيانات ضرائب اليوتيوب في جوجل أدسنس، على النحو التالي:

انشئ حسابًا في جوجل أدسنس ثم سجل فيه.

اضغط على الحسابات.

اضغط على ضبط الإعدادات.

اذهب بعد ذلك إلى payments profile، ثم اضغط تعديل بجانب خيار United States tax info، ثم ستعثر على إرشادات ستساعدك في اختيار النموذج المناسب لوضعك الضريبي.

يذكر أن الدكتور سيد صقر، رئيس الإدارة المركزية لمصلحة الضرائب، لـ«الوطن»، قال إن الهدف من تطبيق الضريبة على «البلوجرز واليوتيوبرز»، ضمهم للاقتصاد الرسمي للدولة، وليس التضييق عليهم أو على المحتوى الخاص بهم، مطالبا جميع «اليوتيوبرز والبلوجرز» بالتوجه إلى المأمورية الضريبية، التابعين لها وإحضار البطاقة الشخصية وعقد إيجار أو ملكية الوحدة السكنية التي يقطنون بها، بالإضافة إلى المستندات التي تثبت مزاولتهم تلك المهنة، مثل الفواتير الخاصة بالتعاملات المالية بينهم وبين «يوتيوب أو فيس بوك».