مياه الدقهلية: تفعيل مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف «كيتشنر»

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الدقهلية، اليوم الاثنين، عن بدء تفعيل مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف «كيتشنر»، في نطاق المحافظة، تنفيذاً للاتفاقية التي وقع عليها المهندس خالد حسين نصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، على هامش منتدى أفريقيا بشرم الشيخ نهاية عام 2018، بحضور كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ورئيس بنك الاستثمار الأوروبي، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ورؤساء مجالس إدارة الشركات المشاركة في المشروع.

تحسين جودة المياه في 36 قرية بالدقهلية

وبحسب إعلان شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، فإن المشروع يستهدف خدمة حوالي 36 قرية بمركزي نبروه وبلقاس، مقسمة على مرحلتين: 19 قرية بالمرحلة الأولى، و17 قرية بالمرحلة الثانية، لتطوير واستكمال ورفع كفاءة منظومة الصرف الصحي بهذه القرى.

الانتهاء من الدراسة المبدئية لمشروع مصرف كيتشنر

واستقبل المهندس خالد نصر، في وقت سابق، وفدأً من القائمين على تنفيذ المشروع، على رأسهم المهندس منير حسني، مدير المشروع بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ومارك جون ايثردج، قائد فريق العمل بمشروع «كيتشنر» من المكتب الاستشاري «جوبا»، المسند إليه تنفيذ المشروع، وبحضور أعضاء إدارة التعاون الدولي، والمخطط العام بالشركة، لاستعراض تفاصيل المشروع، وآليات التنفيذ، حيث تم الانتهاء من الدراسة المبدئية، ودراسة الجدوى للمشروع، بعد الانتهاء من إعداد الدراسات النهائية والتصميمات.

ويمر مصرف كيتشنر في 3 محافظات، الدقهلية والغربية وكفر الشيخ، ويبلغ طوله حوالي 69 كيلومتراً، ويمر على حوالي 182 قرية في المحافظات الثلاث، ويُعد من أكبر مصادر التلوث بمياه الصرف الصحي والزراعي والصلبة في منطقة الدلتا.