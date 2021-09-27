بقعة سولار في نهر النيل بالمنصورة و«البيئة» تحاصرها بقش الأرز (صور)

انتشرت بقعة سولار في مياه نهر النيل فرع دمياط في المنطقة بعد كوبري جامعة المنصورة اليوم الاثنين، وامتدت لنحو 120 مترأً، وهو ما تسبب في إعلان حالة الطوارئ بين كافة الأجهزة المعنية، خوفاً من تسرب السولار إلى مآخذ مياه الشرب، خاصةً مأخذ مياه شرق المنصورة، القريب من موقع بقعة التلوث، وسط محاولات لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، والإدارة المركزية لإقليم شرق الدلتا بالمنصورة لجهاز شئون البيئة، بمعاونة شرطة المسطحات، للسيطرة على بقعة التلوث، باستخدام بالات قش الأرز، ونشره على سطح المياه لامتصاص السولار.

تحرك الأجهزة المعنية للسيطرة على بقعة السولار

وتبلغ لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية بوجود بقعة سولار في نهر النيل فرع دمياط، تبدأ من تحت كوبري جامعة المنصورة ومنتشرة في المياه، ولم يتأثر مأخذ مياه «ميت خميس» ببقعة السولار، لظهورها بعد المأخذ.

وشكل جهاز شئون البيئة، ممثلاً في الإدارة المركزية لإقليم شرق الدلتا بالمنصورة، لجنة من كل من مدير عام نوعية البيئة، ومدير إدارة التفتيش البيئي، ومعمل القياسات البيئية بالفرع، وتوجهوا إلى موقع البلاغ، للتعامل مع بقعة التلوث، بمشاركة شرطة البيئة والمسطحات المائية، وشركة مياه الشرب، وحماية النيل بالدقهلية.

قش الأرز للسيطرة على بقعة السولار

وتمكنت الجهات المشاركة في التعامل مع البقعة، التي بلغ طولها حوالي 120 متراً، وذلك عن طريق نقل بالات قش الأرز بامتداد نهر النيل، موقع البقعة، وذلك لتجميعها والسيطرة عليها، وعدم انتشارها.

كما قام كل من معمل القياسات البيئية بفرع جهاز شئون البيئة، ومعمل شركة مياه الشرب بالدقهلية، بسحب عينات من المياه بامتداد بقعة السولار، وتمت السيطرة ومحاصرة البقعة بالقش وإزالتها وشفطها بالتعاون مع الجهات المشاركة.