«فريدة» و«أحدب نوتردام» يفتتحان عروض «بيت المسرح» بالمهرجان القومي غدا

قال المخرج عادل حسان، مدير فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح، إن عرضي «فريدة» من إخراج أكرم مصطفى، و«أحدب نوتردام»، من إخراج ناصر عبد المنعم، يفتتحان عروض البيت الفني للمسرح، ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـ14، ليقدم العرضان أيام الثلاثاء والأربعاء 28، و29 سبتمبر الجاري على مسرح الطليعة.

موعد عرض فريدة

ويقدم عرض «فريدة» في تمام السادسة مساء على قاعة صلاح عبد الصبور، بينما يقدم عرض «أحدب نوتردام» في تمام السابعة والنصف مساء على قاعة زكي طليمات، وتقدم العروض بالمجان.

جدير بالذكر أن عرض «فريدة» من بطولة عايدة فهمي، تصميم ديكور وإضاءة عمرو عبد الله، موسيقى محمد حمدي رؤوف، تصميم ملابس شيماء عبد العزيز، ماكياج روبي مهاب، والعرض عن أغنية البجعة «لتشيكوف»، من كتابة وإخراج أكرم مصطفى.

وتدور أحداث العرض المسرحي في قالب تشويقي اجتماعي، حيث نعيش خلال مدة العرض مع ممثلة تحاول أن تبرز جوانب حياتها، سواء من محطات نجحت خلالها وأخرى أدت إلى فشلها، ومن هنا تعطي للجمهور دروسًا مستفادة عن حياتها، وسُمي العرض «فريدة» على اسم بطلة المسرحية، خاصة أنها فتاة جميلة يحبها كل من حولها بمجرد أن يشاهدها، ولكنها تدخل في صراعات مستمرة مع من حولها.

‏‎عرض «أحدب نوتردام»

بينما عرض «أحدب نوتردام» من بطولة يحيى محمود، رجوى حامد، مريم الجندي، محمد دياب، عمرو شريف، محمود طلعت، فادي ثروت، مي السباعي، جورج أشرف، هبة قناوي، محمد عبد الوهاب، أحمد مخيمر، شريف فاروق، حسام الشاعر، آية خلف، محمد حسيب، أشعار طارق علي، موسيقى وألحان كريم عرفة، استعراضات كريمة بدير، ديكور حمدي عطية، أزياء نعيمة عجمي، العرض عن رواية أحدب نوتردام لفيكتور هوجو، وترجمها وكتبها للمسرح الكاتب الراحل أسامة نور الدين، ومن إخراج ناصر عبد المنعم .