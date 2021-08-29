عادل حسان عن مسرحية «فريدة»: العرض درامي حول ممثلة تتذكر تفاصيل رحلتها الفنية

بعد فترة من التدريبات والبروفات المسرحية، ينطلق في السابعة والنصف من مساء اليوم، العرض المسرحي «فريدة» للمخرج أكرم مصطفى على خشبة مسرح الطليعة، حيث استعد فريق العمل خلال الشهور الماضية بشكل كبير من خلال مواصلة البروفات، ومن المقرر أن يفتتح الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، العرض المسرحي.

عادل حسان يستعد لاستقبال عرض المونودراما «فريدة»

وقال المخرج عادل حسان، مدير فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح، إن الفرقة تستعد لاستقبال عرض المونودراما «فريدة» بعد فترة طويلة من التحضيرات، مضيفاً لـ «الوطن» أنه عمل درامي اجتماعي يدور حول ممثلة تتذكر رحلتها الفنية، وما آلت إليه من نجاح وفشل خلال حياتها.

العرض المسرحي «فريدة» عن نص «أغنية البجعة»

العرض المسرحي «فريدة» من إنتاج فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح، عن نص «أغنية البجعة» لأنطوان تشيكوف، وهو من كتابة وإخراج أكرم مصطفى، وسيكون الافتتاح على مسرح الطليعة بقاعة صلاح عبد الصبور في تمام السابعة والنصف مساءً.

وتدور أحداث العرض المسرحي في قالب تشويقي اجتماعي، حيث نعيش خلال مدة العرض مع ممثلة تحاول أن تبرز جوانب حياتها سواء من محطات نجحت خلالها وأخرى أدت إلى فشلها، ومن هنا تعطي للجمهور دروسا مستفادة عن حياتها، وسمُي العرض «فريدة» على اسم بطلة المسرحية، خاصة أنها فتاة جميلة يحبها كل من حولها بمجرد أن يشاهدها، ولكنها تدخل في صراعات مستمرة مع من حولها.

معلومات عن العرض المسرحي «فريدة»

‎«فريدة» من بطولة عايدة فهمي، تصميم ديكور وإضاءة عمرو عبد الله، موسيقى محمد حمدي رؤوف، تصميم ملابس شيماء عبد العزيز، ماكياج روبي مهاب، العرض عن نص «أغنية البجعة» لأنطوان تشيكوف، من كتابة وإخراج أكرم مصطفى.